O Surgeon Gravou um Álbum na Selva como Anthony Child

O mestre do techno britânico Surgeon já é bem conhecido por quebrar regras, independentemente se ele está se apresentando um set num ambiente mais intimista no festival galês Freerotation, ou se está fazendo uma parceria cheia de sons brisados com as musas e colaboradoras Lady Gaga e Lady Starlight, para públicos que vão desde os Little Monsters até os fritos do Berghain Club. O último projeto do produtor de Birmingham é fruto de duas décadas de puro kick drum e sai sob o seu nome de batismo, Anthony Child.



O lançamento que rola em novembro pelo selo selo Editions Mego, Electronic Recordings from Maui Jungle Vol. 1 chega na forma de uma coleção de onze faixas que vão de drone music a texturas gravadas no ar úmido havaiano do inverno [do hemisfério norte] passado. O selo caracteriza o lançamento como “um exercício de concentração e trance”, o que não é muito surpreendente considerando que o produtor é conhecido por seu retiro anual de meditação e yoga no Havaí.

Gravado apenas com o sintetizador modular de outro mundo que Child tem usado recentemente em alguns shows especiais, a primeira faixa do álbum “All Around and Inside”, que saiu semana passada, traz assobios e sussurros tropicais que vão subir como arrepios pela sua nuca.

