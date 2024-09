O Ten Walls Fez uma Declaração pra se Desculpar do seu Discurso Homofóbico

O produtor lituano Ten Walls, conhecido por ter sido perseguido na internet por vários DJs, produtores e fãs de música eletrônica depois de um discurso ofensivo e homofóbico, publicou recentemente um pedido público de desculpas. O post que originou o pedido de desculpas no Facebook, foi apagado rapidamente e o produtor aka Marijus Adomaitis, se esforçou para se desculpar, ainda que este seja o seu primeiro e longo pronunciamento desde o ocorrido, em junho.

O pedido de desculpas pode se encaixar na típica desculpinha “Eu não sei o que deu em mim”, em vez de analisar o ocorrido de uma maneira mais profunda. Adomaitis escreveu que a sua “ação não faz parte de sua conduta e foi escrita durante um momento de muita raiva e stress na [sua] vida”. Também é estranho que ele tente explicar suas verdadeiras intenções pra comunidade LGBTT, colocando que “o conteúdo do meu post não reflete minha opinião verdadeira” e como “ele foi tachado de homofóbico mesmo que ele nunca tenha se considerado um”.

Talvez seja sincero o pedido de desculpas, mas levando em conta a convicção extrema e os ataques específicos do post original, é difícil enxergar que o sentimento de ódio expressado ali foi só uma válvula de escape de quem estava muito estressado. O que continua estranho, ainda nessa tentativa de reparar o seu erro, o Ten Walls está envolvido com o projeto de uma ópera eletrônica chamada Carmen, que vai promover uma mensagem anti-homofobia.

Confira a transcrição na íntegra do seu pedido de desculpas a seguir:

“Eu me chamo Marijus Adomaitis, mais conhecido como Ten Walls. No começo deste ano, postei alguns comentários na minha página do Facebook, dos quais eu me me arrependo. Meu post foi considerado homofóbico e foi bem ofensivo. Estou envergonhado por ter machucado tantas pessoas: minha família, meu país, meus colegas, meus amigos, a comunidade LGBTT e várias outros. Desde que comecei a refletir sobre o que tinha feito, encontrei uma maneira pra expressar um pedido de desculpas pra mostrar o quanto sinto por toda esta situação.

Estou triste pelo meu próprio comportamento e pelo impacto negativo das minhas ações na vida dos outros, ofendi um monte de gente, o que causou uma série de debates horríveis, estragando a minha imagem e a confiança dos outros, além de acabar com os planos de muitas pessoas com quem eu estava trabalhando em alguns projetos. Compreensivelmente, fui tachado de homofóbico, o que não sou nem nunca vou ser, ou me considerar um. Tenho que deixar claro que a minha ação não faz parte de minha conduta e foi escrita durante um momento de muita raiva e stress. Isso não é uma tentativa de aliviar as coisas pra mim, mas gostaria de deixar claro que o conteúdo do meu post não reflete minha opinião verdadeira. Por muitos anos tenho me sentido muito feliz em trabalhar e colaborar com pessoas de diferentes culturas, religiões, e orientações sexuais. E sempre respeitei todos eles.

O meu post não faz sentido, até pra mim. Eu sou um músico. Minha música é pra qualquer um neste mundo. Sempre tentei unir as pessoas para promover o respeito, a igualdade, tolerância, amor e paz. É minha prioridade, como um cara que faz música, porque na música não há espaço para descriminação. E por isso tenho a intenção de fazer algo no meu país de origem, a Lituânica, para apoiar a comunidade LGBTT e educar os outros para que aceitem as diferenças e as tolerem. Faço parte agora de um grupo de pessoas que criaram uma ópera eletrônica chamada ‘Carmen’, com uma forte mensagem anti-homofobia. Espero que o meu empenho com este projeto seja o primeiro passo no processo de conscientizar aqueles que vivem no meu país sobre o fato de que a homofobia não deve ser aceita, e todos deveriam ser livres para viverem suas vidas do jeito que bem quiserem. Sinto muito pelo o que fiz. Desapontei inclusive a mim mesmo. E espero que vocês possam me perdoar e que, um dia, com as minhas futuras ações e o meu comportamento, eu possa voltar a ser aceito pela minha música.

Para sempre seu,

Marijus / Ten Walls”

