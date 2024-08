O trailer da nova temporada de “Handmaid’s Tale” é tremendamente sombrio e desolador

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Depois da série do Hulu, The Handmaid‘s Tale, ter passado pela época de prémios em modo limpeza total, parece que o regresso a Gilead está marcado para a Primavera. No último fim-de-semana, num evento da Television Critics Association, em Pasadena, EUA, o serviço de streaming anunciou que a segunda temporada estreia em finais de Abril e aproveitou para lançar um novo trailer, naquele que é um primeiro olhar sobre o que aí vem.

Ao longo de um minuto, o teaser é embalado por uma cover arrepiante de “For What It’s Worth”, dos Buffalo Springfield e mostra a personagem de Elisabeth Moss, Offred, de volta às sua vestimenta de Handmaid e amordaçada depois da sua rebelião no final da Temporada 1. Vemos também de soslaio as “Colónias”, a terra selvagem fora de Gilead que anteriormente só conhecíamos das conversas entre os personagens. Aparentemente não é mesmo um sítio onde queiras ir. Mas, entre tanta desolação, é-nos dado, felizmente, um bocadinho de esperança, ao vermos Moira, que parece estar a viver uma vida nova e bastante melhor em Ontário, Canadá.

Esta nova temporada marca um afastamento do material original adaptado – o romance de Margaret Atwood, de 1985 -, já que a primeira temporada terminou mais ou menos no mesmo ponto que o livro. No mesmo evento, Moss revelou que a gravidez da sua personagem estará no centro da narrativa, diz o Los Angeles Times reports, apesar de a actriz e de outros produtores executivos da série tenham tido cuidado de não abrir muito o jogo.

“[O responsável da série] Bruce Miller e eu sempre falámos do facto de o nascimento da criança que está a crescer dentro dela como uma espécie de bomba-relógio”, salienta Moss. E acrescenta: “É uma parte muito importante desta temporada e torna-se ainda maior há medida que a série progride”.

A segunda temporada de The Handmaid’s Tale estreia com dois novos episódios a 25 de Abril, nos EUA, no serviço Hulu. Até lá, vê o trailer acima.



