O trailer de “Once Upon a Time in Hollywood” de Tarantino é infernalmente divertido

O primeiro trailer do filme de Quentin Tarantino sobre Charles Manson, Once Upon a Time in Hollywood, foi divulgado hoje, 20 de Março (vê abaixo) e parece que vai ser o filme mais divertido alguma vez feito sobre assassinatos em série.

O filme passa-se em finais da década de 60, em Los Angeles e centra-se num actor de televisão chamado Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e no seu duplo, Cliff Booth (Brad Pitt), que passam o tempo em casa de Dalton, em Cielo Drive, a porta ao lado da residência onde Sharon Tate ((Margot Robbie) é brutalmente assassinada pela “Família Manson”, em Agosto de 1969. Ainda assim, o trailer não nos dá nenhuma indicação de todo esse horror iminente. Aliás, até parece… bem, uma espécie de comédia?

O clip de um minuto e meio está carregado de piadas, nostalgia californiana e Brad Pitt a sorrir a cada indirectas que manda a DiCaprio. E as piadas! Oh, as piadas! Booth acaba a desafiar Bruce Lee, o actor e artista marcial Mike Moah, para uma luta imprudente. Dalton derrama algumas lágrimas sobre as suas próprias capacidades de interpretação. Tate e Dalton até aparecem nuns quantos momentos psicadélicos, ao estilo de Austin Powers. É uma maravilha.



Os únicos indícios que podemos encontrar do complot de Manson que se esconde por debaixo da superfície, são algumas imagens das miúdas de Manson em Spahn Ranch e uma cena rápida que mostra um Manson sorridente, interpretado por Damien Herriman.

O teaser centra-se, principalmente, na dupla DiCaprio e Pitt, com apenas um bocadinho de tempo de ecrã reservado a Robbie, por isso teremos que esperar por um trailer mais completo ou pelo lançamento do filme em Julho para conseguirmos ver todo o elenco incrível do filme. Até lá, vê o teaser acima e inala a inocência perdida dos hippies a que Manson pôs fim para sempre com a sua onda de assassinatos em apenas duas noites.



“Once Upon a Time in Hollywood” chega aos cinemas norte-americanos a 29 de Julho e em Portugal tem data prevista de estreia para 8 de Agosto.

