O Trailer do filme de “Black Mirror” é um pesadelo feito para te dar cabo da cabeça

Depois de um mês de rumores, leaks e informações vagas surripiadas a sites coreanos, a Netflix lançou finalmente o primeiro trailer oficial do filme de Black Mirror, Bandersnatch – e a coisa promete ser uma perfeita e completa maluquice.

O vídeo de um minuto e meio e a sinopse que o acompanha confirmam muito do que já sabíamos sobre o projecto secreto: sim, passa-se nos anos 1980. Sim, é sobre um programador de videojogos interpretado por Fionn Whitehead, de Dunkirk. Sim, acompanha a personagem de Whitehead numa viagem por uma “toca de coelho” Cronembergiana “à medida que ele transforma um romance literário de fantasia num videojogo até se deparar com um desafio terrivelmente estranho”.

Todavia, a Netflix também nos presenteia com alguma informação frustrantemente vaga – nomeadamente, com a questão de se isto é um-raio-de-uma-dessas-histórias-tipo-escolhe-a-tua-própria-aventura.



A plataforma já promoveu um episódio interactivo de Black Mirror que, supostamente, chegaria em Dezembro, mas, tendo em conta que Bandersnatch é a única coisa programada para estrear antes de 2019, tudo aponta para que esse projecto seja, precisamente, este. Para além disso, um leak recente aparentemente revelava que o filme de Black Mirror teria mais de cinco horas de imagens, o que bate certo com todas as linhas narrativas de uma história com esse tipo de interactividade.

Mas, se Bandersnatch é mesmo a primeira incursão da Netflix em algo tão ambicioso como uma longa-metragem interactiva, o serviço de streaming não está a vender a coisa dessa forma no trailer. Ainda assim, há algumas pistas: primeiro, o trailer evita especificamente referir-se a Bandersnatch usando em vez disso a frase “Um evento Netflix”. E em momentos do trailer em que Whitehead aparece a perder a cabeça lentamente, as imagens são acompanhadas por frases como “Change Your Mind” e “Change Your Life”, que parecem indicações meio crípticas relacionadas com o espectador poder assumir o controlo da história. Ou não! Quem sabe!?

Felizmente, não teremos que esperar muito mais para descobrir a verdade. Black Mirror: Bandersnatch estreia na Netflix já amanhã, sexta-feira, 28 de Dezembro, portanto prepara-te para gastares umas horitas à séria a escolher o teu próprio pesadelo distópico este fim-de-semana. Para já, vê o trailer acima e relaxa.

