O Wu-Tang Clan no Tiny Desk é pra nos lembrar que eles ainda são os melhores

Se você ainda não assistiu o novo mini-documentário sobre o Wu-Tang Clan, For the Children: 25 Years of Enter the Wu-Tang (36 Chambers), então pare de ler isto imediatamente, fale pro seu chefe que eu te deixei tirar 20 minutos de folga do trabalho e dê um play aqui. Eu espero.

Beleza. É massa, né? Agora que você já viu, vamos falar do Tiny Desk Concert do Wu-Tang Clan, que saiu nesta quarta (5). Ao contrário da maioria dos sets da NPR, não tem nenhuma delineação clara entre as músicas ou uma conversinha no meio do set. É só 20 minutos de Raekwon, Cappadonna, Masta Killa, Ispectah Deck, U-God, e Young Dirty Bastard (filho do ODB) num medley de faixas de seu passado. É ótimo, e você pode assistir abaixo.

