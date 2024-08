Óbvio que já fizeram uma paródia pornô brasileira de ‘La Casa de Papel’

Foi com palpitações graves que entrei em contato com Fábio Silva, diretor de filmes adultos na HardBrazil. O motivo? A produtora brasileira lançou em julho a paródia pornô da série espanhola e sensação mundial La Casa de Papel e eu fui descobrir esse fato poucos dias atrás. Para sanar essa falha de cobertura da minha parte no quesito de lançamentos de filmes pornôs, falei com Silva pelo telefone sobre como a fórmula bem-sucedida de fazer paródias pornôs se repete aqui no Brasil.



Com a visão do diretor, a estrutura narrativa da paródia é igual ao primeiro episódio da série original. No média-metragem de Silva, um grupo de assaltantes entram na casa da dita-cuja Raquel para roubar um misterioso pen-drive cujo conteúdo é omitido do roteiro. O papel adaptado do misterioso e inteligente Professor ficou por conta da atuação de Stanlay Miranda, figura conhecida na pornografia brasileira por ter sido dono da Buttman Brazil. “Uma vez o Stanlay me disse que era pra chamar ele no dia que eu precisasse de um personagem que não faz sexo no filme”, explicou Silva.

Paródias na pornografia costumam ser uma tática bem comum para atrair mais espectadores — dos curiosos aos punheteiros – assumidos e também para chamar mais atenção do público. Fábio, que é diretor pornográfico há 18 anos, sabe muito bem disso e já dirigiu outra paródia em um passado recente. “A gente fez uma versão do filme Forrest Gump chamada Fábio Gump – O Comedor da História. O ator, o Fábio Lavatti, lembrava muito o Tom Hanks na época e acabamos seguindo com isso”, relembra Silva. A adaptação adulta de Forrest Gump, inclusive, lhe rendeu o prêmio de Melhor Diretor de 2016 no Prêmio Sexy Hot, o Oscar da pornografia brasileira.

“Depois fiz o Uberxxx com a Patty Kimberly usando o lance da Uber e procuramos fazer de filmes que chamam atenção. Eu tava com um projeto de fazer a versão pornô do MIB, mas como começou essa febre da série La Casa de Papel, a gente decidiu fazer,” diz.

O filme foi lançado através do canal Sexy Hot e recebeu muitos elogios de consumidores e uma evidente movimentação de memes na rede mundial de computares. “A gente recebeu bastante elogio pelo nosso WhatsApp, muita gente mandou recado falando que gostou e pedindo uma continuação. A gente deixou num clima de suspense, né? Ninguém sabe ainda o que tem no pendrive.”

Depois da série espanhola ter gerado o hit “Só Quer Vrau” do MC MM, era só uma questão de tempo das produtoras pornôs se ligarem para surfar na onda. Pode não ser a melhor alternativa para uma diversão em família, mas que o resultado saiu divertido, saiu. O diretor também diz que é um jeito de chamar atenção e tentar driblar a pirataria na internet. “A gente produz para outros lugares como a Sexy Hot, a Brasileirinhas, a site Teste de Fudelidade e o problema é a pirataria pra gente. Hoje em dia o cara não quer pagar por pornô e entra em XVideos e consegue ver todos os conteúdos de graça. A gente faz essas coisas pra chamar atenção. Quando tiver uma forma dos filmes não pararem no Xvideos as coisas podem melhorar.”

O roteiro também ganhou mais atenção e carinho para apresentar aos espectadores uma história com começo, meio e fim. Investir na história, segundo o diretor, é outra maneira de chamar atenção e quebrar a previsibilidade explícita na pornografia que é, obviamente, o sexo. Além de Miranda, o elenco é formado também pelos performers Loupan, Bianca Naldy, Barbara Alves, Mirella Mansur, Soraya Carioca, Carol Souza, Hudson Carioca e Samuray Farias.

