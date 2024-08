Oferecemos cinco convites VIP para o arranque do Brunch Electronik – In The Park Lisboa

Depois do enorme sucesso do ano passado, o Brunch Electronik – In The Park Lisboa está de volta à Tapada da Ajuda. As festividades decorrem todos os domingos até 22 de Setembro e arrancam já este domingo, 28 de Julho, com uma sessão daquelas que não podes perder!

O cartaz é encabeçado por Marco Carola, boss da Music On e um autêntico embaixador global do techno, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da cena electrónica no início dos anos 90. Mais de 20 anos depois, Marco ainda é um dos artistas mais respeitados na cena e amplamente considerado como um dos factores-chave na condução do género para o reconhecimento mundial.

O Brunch Electronik – In The Park Lisboa tem início às 14h00 e conta ainda com as actuações de Kokeshi, Johan e Magazino. Para celebrar este arranque temos 5 convites VIP para oferecer. Só tens ler as bases legais aqui e preencher o formulário abaixo. Boa sorte!

