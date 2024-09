Aqui estão oito faixas clássicas criadas com uma Roland TR-808

808: The Movie, o tão esperado documentário longa metragem sobre a drum machine TR-808 da Roland acabou de ter sua premiere no SXSW. no Texas. Além de contar sua história tecnica e culturalmente, o filme tem a participação de diversos artistas, de Diplo até David Guetta e Phil Collins, falando de forma poética sobre o mirabolante equipamento.

Nenhum outro instrumento ou dispositivo foi tão fundamental para o avanço dos primórdios da house, techno e qualquer outro tipo de música de doidão como a TR-808. Lil Jon, Pharrell Williams e Goldie corroboram no filme: a TR-808 foi — e ainda é — uma peça de hardware essencial.

Sem a 808, todos, desde o Beastie Boys até o Kraftwerk e o próprio Kanye West, ainda estariam em busca de um som próprio. Porém, a dance music em particular deu sequência na sua jornada até a relevância cultural graças aos seus knobs e luzinhas piscantes.

Ainda assim, uma coisa é falar sobre a 808, outra coisa é ouvi-la. Com isso em mente, abaixo você poderá apreciar oito importantes/históricas/clássicas faixas feitas com uma TR-808.

Cybotron – “Clear”

A primeira faixa da nossa lista foi lançada em 1983 por uma dupla chamada Cybertron, formada por Richard David e Juan Atkins. É, isso mesmo que você ouviu. Juan Atkins, também conhecido como O Inventor do Techno. O próprio Atkins falou sobre a 808: “Toda minha carreira é baseada nessa máquina”. Ao ouvir “Clear”, você deve sacar isso logo aos 30 segundos. A maravilhosa Missy Elliot baseou sua “Lose Control” em um sample de “Clear”, assim como o T.I. fez em “Lay Me Down”, com participação do Rico Love.

Yellow Magic Orchestra – “1000 Knives”

Ao dar play nessa faixa você ouvirá a primeira música a ser produzida com uma 808. E o que nós todos aprendemos com isso? Todo mundo começa do nada. Até mesmo a Roland TR-808 e o Yellow Magic Orchestra (com quem até o Kraftwerk aprendeu uma coisa ou outra).

Kraftwerk – “Musique Non Stop”

Kraftwerk, os incomparáveis grandes mestres da música eletrônica, tinham até um protótipo de uma 808 antes do lançamento oficial da traquitana tecnológica em 1980 e a usaram em seu estúdio. Eles devem ter ajustado e/ou brincado com ela por algum tempo, porque essa música surgiu em 1986, dois anos depois da Roland já ter parado de produzir a drum machine. Apesar disso, ela ainda está na 13ª posição no Top 100 Singles alemães e em primeiro lugar nas paradas de dance music americanas.

Afrika Bambaataa – “Planet Rock”

Uma das faixas mais influentes da música eletrônica é baseada em uma batida de uma 808. “Planet Rock”, lançada originalmente em 1982, foi alvo de samples e covers mais de 300 (!) vezes. Lana Del Rey, Redman ou LCD Soundsystem — quase todos os cantos da história da música receberam uma parcela considerável de influência de “Planet Rock”. Essa música do Afrika Bambaataa, também conhecido como Kevin Donovan, remete a músicas do Kraftwerk como “Trans Europa Express” e “Nummern”. Dá para sacar a influência do Yellow Magic Orchestra brilhando através dela também.

Plastikman – “Spastik”

Na verdade, a essa altura, poderíamos ter escolhido qualquer faixa do Plastikman, porque ele trouxe a 808 novamente à tona na década de 90, desenvolvendo seu lado minimalista enquanto o resto do mundo dançava loucamente ao som de happy hardcore. Plastikman (ou Richie Hawtin), que também é o lider da label MINUS, continuaria a moldar o som dos anos 2000.

S.O.S. Band – “Just Be Good to Me”

Bem lá atrás em 1983, esse grupo teve sucesso ao mostrar para o mundo que batidas eletrônicas não são simplesmente abstratas, mecânicas ou “descoladas”, mas podem também transmitir um sentimento completamente diferente quando combinadas com a soul music, por exemplo. Tá, isso pode não ser inovador hoje em dia — mas dá um desconto, isso foi no início dos anos 80.

A Guy Called Gerald – “Voodoo Ray”

O trio 808 State ficou tão empolgado com essa drum machine que eles colocaram os três dígitos no nome da sua própria banda. Essa música aqui foi feita por um dos integrantes do 808 State, A Guy Called Gerald. Ela já tem quase 30 anos e você ainda consegue incluí-la em um set para animar a festa hoje em dia.

Addison Groove – “Footcrab”

Nossa última faixa é o exemplo perfeito de como a Roland TR-808 ainda tem seu espaço em novos lançamentos de música eletrônica.

Esperando ansiosamente a estreia desse filme e sabendo que a história dessa drum machine ainda não foi concluída, nós podemos ao menos assistir a esse trailer: