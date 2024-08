Os 19 tipos de like do Instagram

Você clica no mesmo botão quando está com tesão e quando está triste. O Instagram é assim. Esse é o cerne da verdade de todo o chamado “like”.

Você clica no coraçãozinho, e toda gama de emoções humanas – aquela que quer transar; aquela que simpatiza profundamente; aquela que é sua mãe, num iPad com a fonte no máximo, passando metodicamente por cada postagem que você fez nos últimos cinco anos – é expressa pelo mesmo movimento: clica. Uma ferramenta bruta para uma variedade pura e infinita de sentimentos humanos. Pensa um pouco: o “like” do Instagram das 18h é diferente do das 20h, que é diferente daquele da 1 da madrugada. O like que você não dá significa tanto quanto o like que você dá. Cada toque no coração, cada dedo pairando sobre a tela, contém multitudes.

Então depende de nós – documentaristas antropológicos que somos, você e eu – tentar adivinhar o que tudo isso significa. O emoji de fogo da resposta automática de um story significa alguma coisa? Não. Na maioria das vezes, é um acidente. Um novo seguidor curtindo oito fotos suas seguidas significa alguma coisa? Sim. E aquela pessoa que te deu um perdido 14 meses atrás te seguindo de novo? Com certeza. Tudo significa alguma coisa.

Aqui, amplamente, vai um enquadramento tosco para tentarmos trabalhar daqui em diante:

1. O “LIKE DE TESÃO”

Quando a gente curte alguma coisa porque estamos com tesão.

Acho que é importante reconhecer que o sangue pulsando nas veias rígidas do Instagram é o Like de Tesão. É o Like do Tesão que sustenta tudo. Como a principal plataforma do flerte (e de manutenção de relacionamentos), o Instagram flutua num mar pegajoso de tesão. Você clica no botão de Like de Tesão, vai para as DMs, as DMs vêm até você, o ciclo continua. Mesmo curtir fotos de coisas que a gente quer – moletons, tacos, serum Glossier – fica num poço inquieto de tesão. Quando curtimos alguma coisa, estamos com tesão por aquilo. O Instagram é um aplicativo onde você vê as coisas e curte elas. Então lógico que o Like de Tesão é um pilar do site.

Dito isso, o básico do Like de Tesão é só um degrau da Escada de Tesão do Instagram. O Like de Tesão na real nu e crua: é só uma pequena declaração de tesão passageiro. O Like de Tesão como o sol começando a se pôr e o céu passando de azul para preto? Tesão persistente, tesão de legado. Um like soa no meio da noite? Poderia muito bem ser uma foto de pinto ou dos peitos. Likes de Tesão estão amarrados à rotação da Terra, às marés, aos nossos ritmos circadianos, tesão matinal, respiração pesada no final da noite. Eles aumentam exponencialmente quando estamos bêbados. Eles são a expressão mais verdadeira de nós mesmos.

2. O “NÃO-LIKE DE TESÃO”

Onde deliberadamente não curtimos uma foto que gostamos no caso de parecer que estamos com tesão.

E assim começa o balé. O Like de Tesão diz: “oi. Estou com tesão”. O Like do Tesão muitas vezes seguidas diz: “Estou com tesão demais e preciso de intervenção médica”. Aí o usuário cheio de tesão do Instagram precisa aprender a distribuir seus Likes de Tesão, mas também os poupá-los, para não levantar suspeitas do nosso objeto de desejo e/ou da polícia. Uma dança delicada.

Um movimento amador com o Não-Like de Tesão: não dar like numa foto, mas voltar pra ela dois ou três dias depois e dar um like casual tipo “é, tanto faz”. Não faça isso. Um Não-Like de Tesão deve permanecer um Não-Like de Tesão. Um Não-Like de Tesão te permite passar pelo Instagram como um espião de terno e escuta na orelha. Ele permite que seu tesão passe sem ser detectado e analisado. Ele é uma ferramenta vital para te manter fora da cadeia.

Foto: Emily Bowler

3. O “LIKE DE MELHOR AMIGO”

Onde você curte a foto do seu amigo porque ele é seu melhor amigo.

Curto todas as fotos dos meus melhores amigos, sem nem pensar. Fico feliz em ver ele fazendo as coisas que o fazem feliz. Curte sua breja aí, amigo. Se você gostou tanto assim disso para colocar na internet, então vou dar like, porque gosto de você. Fico feliz em te ver feliz. Te amo com todas as fibras da minha alma.

4. O “LIKE DE AMIGO”

Um like menos claro mas importante, onde você curte porque é amigo da pessoa que fez o post.

Percebi uns seis meses atrás que likes não significam porra nenhuma e não tem motivo pra você não sair dando likes por aí. Por que levei tanto tempo pra perceber isso? Porque simplesmente sou idiota. Você sabe que likes não importam? Você sabia que não tem uma base de dados central de likes, que vai acabar manchada se você der muitos likes em memes? Você, honestamente, sabe quão difícil é ver uma lista de todas as fotos que você curtiu? Por quantos menus você vai ter que passar? Você realmente acha que importa tanto assim sua curadoria no Instagram, e quanto disso aparece no feed de atividade das outras pessoas? Porque não importa! Curta a fotos da tatuagem nova do seu amigo! Curta a foto do café da manhã dele! Dê um impulso de dopamina na pessoa na forma de um like quando ela posta suas fotos das férias! Curta um cachorro! Curta uma foto de família! Curta a foto do pai de alguém carregando ele quando criança! Curta a foto da nova organização da sala dele! Curta! Somos amigoooooos!

5. MAS QUANDO É UMA AMIGA DE BIQUÍNI A COISA FICA MEIO ESTRANHA

Onde você decide com dificuldade contra dar um Like de Amigo que pode ser interpretado como um Like de Tesão.

É, menos isso. A menos que você tenha certeza absoluta que vocês têm o tipo de amizade que pode aguentar você colocando um coraçãozinho vermelho embaixo de uma foto da pessoa em traje de banho, é melhor não arriscar. A legenda “Só dando uma nadada” nunca significa só “só dando uma nadada”; quer dizer “aqui vai uma foto de traje de banho desenvolvida em laboratório e pré-aprovada por um grupo de dez pessoas no WhatsApp para fazer aquela pessoa com quem estou trocando DMs clicar no like”. Não entre na zona cinzenta estranha onde você acidentalmente dá like na foto biscoiteira de alguém, e agora você está desconvidado para o aniversário dela no final da semana. Fique esperto.

6. O “LIKE DE APOIO”

Onde você elogia a pessoa por fazer o seu melhor.

Se alguém está doente e posta uma selfie doente dizendo que não está legal? Esse é um like de apoio. Ou: a roupa do primeiro dia num trabalho novo? Like de apoio. Um pão assado que não parece ter ficado muito bom, mas dá pra ver que a pessoa realmente se esforçou pra assar o pão? Senta do dedo no like de apoio. “Vejo que você está tentando, mesmo sem muito sucesso”, você diz com seu like. “Toma esse humilde like, bicho.”

Foto: Emily Bowler

7. O “LIKE BÊBADO”

Onde você tem menos discernimento porque tomou seis cervejas e está com dificuldade para levantar da privada.

Faço minha melhor curtição no ônibus pra casa às 2 da manhã, porque todo mundo ganha like: festas onde não fui, pessoas que não conheço, gente cantando no karaokê, gatos, cachorros, répteis, infinitas fotos dos rangos que as pessoas comeram, flashbacks de casamento (eu, às 13h, sóbrio: “Tá bom, você casou! Supere!” Eu, 12 horas depois, bebendo uma latinha na parada de ônibus: “O amor é lindo, gente! Simples assim… O amor é lindo!”), fotos de praias distantes com a legenda “queria voltar”. Todo mundo ganha like. Não vou chegar com dos dois pés na porta das suas DMs, não se preocupe.

8. O “LIKE DE CELEBRIDADE”

Onde você imagina por que está se rebaixando sendo o 432.757º like do dia da Kim Kardashian.

Muitas vezes penso, enquanto arrebento o botão de like na última postagem da Charli XCX, tipo: por que estou fazendo isso? A Charli XCX não vai me notar, mas faço mesmo assim, apesar de ser um exercício inútil. “Joel”, ela diz, naquela voz dela, num cenário imaginário onde ela delicadamente passa para meu “Outro” inbox. “Vi que você curte duas de cada três coisas que posto no Instagram, o que é muito legal. É o número perfeito de likes para me fazer notar que você não está ativamente tentando me xavecar. Eu sempre falo ‘aê’.” Nos apaixonamos instantaneamente (ela me obriga a usar crop top transparente, sei lá por quê, mas nesse ponto, foda-se) e me mudo para a casa que ela comprou em LA, com piscina com vista pra cidade e closets lotados. “Obrigado, Instagram”, sussurro vendo o pôr do sol. “Muito obrigado.” Mas não, isso nunca acontece, e em vez disso você se vê na porta do post de uma celebridade no Instagram, milhares de comentários e milhões de likes, e você pensa “Sou uma formiga. Sou uma formiga insignificante. Ela nem sabe que estou vivo”. E aí, com aquele sentimento pesado de autodesprezo, você clica no curtir, né? Aplicativo complexo esse, o Instagram. Algum sentimento esquisito sempre acaba pintando.

9. O “LIKE DE DEVER”

Onde você curte o post do seu namorado ou namorada no Instagram porque é seu namorado ou namorada.

Notei que assim que os dois descomprimiram de toda a atenção da mídia depois de Love Island, Jack Fincham, da última temporada, basicamente comentou a mesma coisa em todos os posts de sua nova namorada, Dani Dyer, no Instagram, simplesmente a palavra “Linda”. Dani de biquíni: linda. Dani anunciando sua linha com a Boohoo: linda. Dani apresentando o Prêmio de Melhor Óculos de Sol do Ano: linda, linda, emoji de óculos, discussão com o Eyal nos comentários.

Mas na vida real, você se sente menos inclinado a fazer isso. Se você vê uma pessoa pelada mais de duas vezes por semana, você tem que curtir todo post no Instagram que ela faz: desculpa, mas é a lei. Quanto mais cedo depois que a pessoa postar, melhor. Sem o coraçãozinho aqui, vai ter DR (“Tudo bem? Por que você não curtiu minha foto no Insta, então?”). Sem o coraçãozinho, você vai ter problemas no paraíso. Você clica no coração. Vocês namoram há dois anos e o sexo começou a miar, mas vocês ainda saem pro brunch todo sábado e os pais dela te convidaram para a festa de Natal, então você está preso aqui, amigo: clique no coração. Foto de um quarto recém-organizado, foto do crachá da empresa muito mais legal que a sua onde ela trabalha, foto borrada de um cachorro correndo: não importa. Você curte como um dever porque esse é o seu trabalho.

10. O “LIKE DE NENÊ”

Onde você reconhece que alguns dos seus amigos estão felizes numa dimensão diferente da sua.

Se você teve um filho, eu tenho que te dar um like, e não curto disso. Fico feliz que você está feliz com o seu bebê, claro, mas ele parece uma massa crua de pizza enrolada numa toalha. Entendo que a parte primitiva do seu cérebro de réptil agora está profundamente apaixonada por essa coisinha. Vi seu ultrassom, vi a progressão da sua barriga, vi o chá de bebê pro qual você não me convidou, vi que você discretamente ficou offline por três semanas antes do parto. Estou dando like há meses. Agora vejo seu nenê. Toma a porra do seu like, OK. Espero que você e sua família sejam muito felizes pro resto da vida! Vou dar like em cada foto que você postar do progresso do seu rebento até o final dos tempos, caralho!

Foto: Emily Bowler

11. O “LIKE DE OUTFIT MANEIRO”

Quando você curte o visu de alguém mais do que a pessoa como um todo.

Eu diria que fico contente com a roupa que escolho talvez uma manhã de cada 40, então pode ter certeza que você vai ver uma foto minha no Instagram se eu consegui colocar uma calça, camiseta e jaqueta de maneira coerente. E isso vale o triplo se te sido no Instagram: blusão novo de frio? Toma like e um comentário perguntando onde você comprou. Conjunto de moletom novinho numa plataforma do metrô? Você ganha like. Quando alguém posta uma selfie, a pessoa não está dizendo “Aqui, as roupas que comprei com o meu dinheiro, elas são boas”. Não, ela está dizendo: “Estou me curtindo pacas hoje. Estou a milhão. Hoje eu estou muito foda”. E ela ganha um likezinho pelo esforço.

12. O “LIKE ‘GOSTEI DA LEGENDA’”

Onde você curte a legenda mesmo se não curtiu muito a foto necessariamente .

Se a legenda me faz rir, você ganha um like antes mesmo de eu processar a foto. Acho que leio mais rápido que vejo. Isso já funcionou contra mim – uma vez dei like na legenda engraçada de alguém, e acontece que a foto era uma selfie em lágrimas e uma documentação de uma espiral da bad ignorada por muito tempo, e tive que mandar uma DM para a pessoa explicando: “Desculpa, aquele like provavelmente foi inapropriado, se eu tirar agora você vai chorar mais ou menos” – mas no geral, legenda engraçada te rende mais likes que, tipo, simplesmente ter saído bem na foto.

13. O “LIKE ‘TRANSAMOS UMA VEZ E AGORA NÃO TRANSAMOS MAIS, ENTÃO FAÇO UMA CURADORIA CUIDADOSA DE LIKES PARA UMA EM TRÊS FOTOS, PRA VOCÊ SABER QUE SOMOS AMIGOS E QUE NÃO QUE ESTOU COM TESÃO’”

Onde a gente cruza saltitando um campo minado.

Acho que essa é autoexplicativa, né, mas você ainda sua quando clica no like.

14. O “LIKE RECÍPROCO”

Onde vocês trocam elogios.

Lendo isto agora, parece que eu “martelo o L” (um jeito engraçado que inventei de dizer “dar like”) em cada post que vejo no Instagram, o que não é verdade. Dito isso: você sempre tem umas oito a 12 pessoas na sua pasta de notificações que dão like em literalmente tudo que você faz, né? A pessoa mandou DM dizendo algo simpático e quando estava tentando responder, você acidentalmente seguiu a pessoa de volta.

Agora seria estranho se afastar porque a pessoa responde a todo Story que você faz com um emoji chorando de rir. Você são… amigos? Não são. Mas você vê a pessoa aparecendo no seu feed e lembra aquela vez que ela curtiu 32 das suas fotos, e a atividade chegou a esquentar tanto seu celular que ele desligou sozinho e você teve que pedir pro dono do bar ligar seu carregador atrás do balcão, e, sem vontade, sem nenhuma alegria, você dá like na foto dela. Patético. Seu patético impotente.

15. O “LIKE PASSIVO-AGRESSIVO”

Onde você quer mostrar seu ponto.

O like passivo-agressivo vem em exatamente duas formas: a) você tirou uma foto do seu amigo, ele postou a foto e foi inundado de likes, e você sente que merece algum reconhecimento etéreo por isso, então dá like e comenta “bela foto!!! quem tirou???”, além de mandar uma mensagem engraçadinha mas cortante até que a pessoa ter que editar a legenda e te dar crédito, e você ganha dois seguidores com essa história toda; e b) você dá like numa foto de uma festa com todos os seus amigos mostrando a língua e fazendo o sinal de paz e amor, mas estranhamente – muito estranhamente – você não foi convidado. E é bom eles ficarem sabendo que você viu. Você viu, OK.

Foto: Emily Bowler

16. O “LIKE NA FOTO DA FESTA QUE VOCÊ NÃO FOI”

O inverso da agressão do like acima.

Quando chega nos 25 anos, você começa a cancelar planos em cima da hora cerca de 900% mais do que cancelava antes, e essa festa que você combinou de ir – o aniversário de alguém, mas é muito longe e os mesmos amigos que a pessoa convida pra todas as festas são uns puta chatos, e você sempre acaba falando com aquele mesmo cara, que você já encontrou umas sete ou oito vezes mas nunca lembra o nome, mas aí está ele, chegando com uma latinha de cerveja e te perguntando do trabalho; é sábado, cara, não me pergunte do trabalho – bom, você deu furo porque não estava com paciência, e além disso parecia que ia chover, e todo mundo posta a mesma foto mesmo (fracamente), então você dá like em todas as fotos e chega até a comentar “que pena que perdi :(” no post do aniversariante, mas que pena porra nenhuma. Você, seu edredom e o saco de salgadinho que você comeu inexplicavelmente inteiro no sofá estão com pena nenhuma de ter perdido, né, seu verme.

17. O “LIKE DE FOME”

Onde curtimos foto de comida só porque estamos com fome.

Uma vez eu estava com tanta fome que curti um vídeo do Buzzfeed Tasty, e se você já assistiu um desses – é sempre alguém assando um prato de queijo, jogando marshmallow por cima e cortando como se fosse uma torta – isso te diz tudo que você precisa saber sobre a sanidade da mente faminta no Instagram, ou seja, é insana. Totalmente insana.

Foto: Emily Bowler

18. O “LIKE DE INVEJA”

Onde você provavelmente precisa reavaliar suas escolhas de vida.

O cenário é o seguinte: você acabou de começar a conversar com alguém e está naquela zona de sensibilidade aumentada onde tudo que a pessoa faz ou deixa de fazer é interpretado como um grande gesto focado em você – não responder sua mensagem em uma hora, sair para beber com os amigos, quando você sabe que é cedo demais para te convidar pra esse tipo de coisa, é visto como esnobação, então ela comentar nas fotos de outra pessoa já faz você arder de inveja – aí você está naquele estado delirante entre tesão e raiva, e é possível – e não estou dizendo que é saudável, mas é possível – curtir as fotos de pessoas que são Mais Bonitas Que Você e Provavelmente Mais Desejáveis Sexualmente, uma coisa que, se feita seis ou oito vezes em seguida, é pensada como uma granada para explodir no feed de atividade da pessoa como um pequeno lembrete que você também é bonito e desejável. Não faça isso – isso está à beira de um comportamento psicótico. Mas estou dizendo que você poderia.

19. O “LIKE ‘VI QUE VOCÊ NÃO RESPONDEU MINHA MENSAGEM MAS ESTÁ AÍ POSTANDO NO INSTAGRAM’”

Onde entramos no coração sombrio das interações humanas.

É meio estranho que o Instagram tenha começado como um jeito divertido de documentar nossos gatos, férias, refeições, aquela vez que fomos num jogo de futebol ou show; e aí se metamorfoseou, imperceptivelmente, bem diante dos nossos olhos: modelos photoshopadas com patrocínio e paletas em rosa pastel; a ideia embasbacante de Rede Com Curadoria; todo mundo fazendo parecer que vive uma vida melhor do que realmente vive, aí dando meia volta e soltando um textão de 400 palavras sobre como o “Instagram são apenas os destaques”. Lembro que o primeiro post do Instagram que fiz era um cartão-postal cortado da Princesa Diana por cima de uma modelo de topless numa revista Bizarre, em cima do carpete marrom do meu primeiro apartamento em Londres, tirada, considerando a qualidade da imagem, com – em vez de uma câmera – o vidro de uma lâmpada quebrada. E um dia dois anos atrás, arquivei essa foto (por razões desconhecidas) e agora só coloco as melhores e perfeitamente escolhidas fotos minhas (também por razões desconhecidas), e entrei no ciclo de altos e baixos de dopamina que vem com ganhar likes no Instagram. E o que significa um like no Instagram hoje? Significa: curti isso? Quero comer isso? Quero transar com isso? Fico puto com isso? Me convide pra mais coisas? Responde minhas mensagens? Seja meu amigo? Você é meu amigo? É 1 da manhã e estou bêbado e cheio de tesão? Cliquei sem querer?

É impossível saber o que um like no Instagram significa agora. Essa é a beleza e a decadência desse maldito aplicativo.

