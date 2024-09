Um bom dia para morrer. Os funerais falsos na Coreia do Sul

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.

Enquanto o resto do Mundo se deleita com o K-Pop, o cinema coreano e os smartphones produzidos pela gigante da tecnologia coreana, Samsung, os sul-coreanos, por sua vez, nunca estiveram tão desanimados.

Videos by VICE

Com mais de 14 mil cidadãos a decidirem acabar com a vida em 2012, a Coreia do Sul é, hoje em dia, a “capital do suicídio” dos países desenvolvidos. Isto, apesar da economia em crescimento. Esta tendência preocupante levou a um exame de consciência nacional e à criação da “Well Dying”, ou do movimento “Near Death”, que pretendem ajudar as pessoas a apreciar melhor as suas vidas e, assim, reduzir o número de suicídios.

A manifestação mais bizarra deste movimento é o “Fake Funeral”, onde as pessoas são guiadas por um guru filosófico, convidadas a escrever elogios a si próprias e, por fim, a entrarem num caixão e meditarem durante 30 minutos, para experimentarem um bocadinho do que poderá ser a vida após a morte.



Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.