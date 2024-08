Este artigo foi originalmente publicado na VICE Austrália.

Os velhos são sexy? Como pessoa jovem, a resposta parece-me ser um simples não. Os mais velhos não são atraentes. Podem ser “queridos”, ou “adoráveis” e várias vezes “amorosos”. Mas, ao que parece, ser giro ou sexy tem prazo de validade e a maioria das pessoas concordaria que a coisa começa a amargar algures entre os 30 e os 50 anos.

Mas, ao mesmo tempo, quem somos nós para julgar? A beleza é subjectiva e tem muito a ver com a idade e experiência de quem olha. Os gostos mudam – amadurecem – e as coisas que te põem com vontade aos 20 anos podem ser completamente diferentes daquelas que te interessam quando chegas aos teus anos dourados.

Para descobrir o que, de facto, os mais velhos pensam, saímos pelas ruas de Melbourne para lhes perguntar. Os idosos acham outros idosos atraentes?

Mick, 89, ex-treinador de cavalos e mineiro

VICE: Achas as pessoas da tua idade atraentes, Mick?

Mick: Sim, estão bem – mas, estou sempre à procura de alguém mais novo.

Mais novo?

Sim, são mais atraentes. Há algumas mulheres da minha idade e mais velhas que também são, mas acho que tens que ter menos de 50 anos para me fazer rodar a cabeça. Não as encontras em casa: tens que sair, ir jantar ou almoçar fora para as encontrares.

O que achas que faz uma mulher mais nova ser mais atraente do que as da tua idade?

Acho que as mais novas se arranjam melhor e têm mais energia. Têm um aspecto mais cuidado.

Margaret, 82, presidente de um clube de bowling

VICE: Olá Margaret, as pessoas da tua idade parecem-te atraentes?

Margaret: Nunca olho, porque acho a minha própria aparência péssima, não quero envergonhá-los.

O que achas que torna, ou não, as pessoas da tua faixa etária atraentes?

Nas pessoas mais velhas, acho que muitas delas usam demasiada maquilhagem e não se vestem muito bem.

Alguma vez houve um momento em que olhaste para alguém da tua idade e achaste que era sexy?

Nem por isso. Não acho que as pessoas da minha idade sejam verdadeiramente atraentes. Talvez em mais novas. Mas, meu Deus, lava a cara com sabão. Era o que a minha avó me dizia sempre.

Achas as mulheres e homens mais novos atraentes?

Nem por isso, nunca olho para eles.

Daniel (Danny), 88, ex-professor de música e tocador de trombone

VICE: Achas as pessoas da tua faixa etária atraentes?

Danny: Acho algumas atraentes. A minha mulher é muito bonita e tem 86 anos. Acho a sua aparência física, a personalidade e a sua natureza muito atraentes.

Houve algum momento em que a achaste sexy?

Há muitos momentos em que acho isso. Faço-lhe o pequeno-almoço todas as manhãs para lhe mostrar que a acho muito sexy – ela fica na cama, enquanto eu trato da comida. Ela não sabe mexer no microondas, por isso faço as papas de aveia. O que acho mais atraente é a natureza dela.

Como é que se conheceram?

Uma das amigas dela andava com um homem e disse-lhe que conhecia um outro homem que achava que ela devia conhecer, porque talvez gostasse – e o resto é história. História antiga.



Rosalie, 75, voluntária

VICE: Olá Rosalie, achas as pessoas da tua idade atraentes?

Rosalie: Sim! Muito! Eu era como tu, antes. Com um corpo tipo ampulheta, bem desenhado. À medida que vais crescendo, chegas aos 75 anos e essa coisas deixam de te importar. Já não tenho 25 anos, mas estou bem – já com cabelos brancos. Nesta idade aprendes a amar a vida e as pessoas. Agora, aos 70, relaxas, demoras o teu tempo, aproveitas-te mais a ti mesma e torna-se mesmo verdade que a beleza está nos olhos de quem vê. A beleza é interior. A minha geração vê a beleza interior.

O que achas que torna as pessoas de 70 anos mais ou menos atraentes que as de 20?

Não vejo as coisas assim. Não comparo, porque gosto de toda a gente, percebes. Não tenho um espírito crítico, vejo beleza em toda a gente. Nós os velhos, estamos aqui para partilhar as nossas histórias com a vossa geração. Eu ainda sou jovem, porque não penso como uma velha, adoro as gerações mais novas – fazem-me sentir jovem!

Sally, 73, ex-dactilógrafa

VICE: Achas as pessoas da tua idade atraentes?

Sally: Acho que algumas delas, sim.



Achaste o teu marido atraente até ao fim da sua vida?

Absolutamente. Conhecemos-nos aos 14 anos e costumávamos nadar e ele era surfista, por isso manteve-se sempre em forma.

Quando estavam a envelhecer, houve algum momento específico em que o achaste sexy?

Achei-o sempre sexy, sim.

Nowadays do you find younger or older people attractive? Hoje em dia, achas mais atraentes as pessoas mais novas, ou as mais velhas?

Acho que a maioria das pessoas é atraente, sinceramente. Mas, a qualidade que mais me atrai é a forma como se comportam: se são educadas ou não.



