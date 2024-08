Os obscuros universos a preto e branco de Silvia Grav e Rahi Rezvani

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Espanha.

Silvia Grav é uma fotógrafa espanhola, nascida em 1993, no País Basco e que vive actualmente em Los Angeles, EUA. As suas fotos caracterizam-se pelo foco em corpos deformados, que parecem dissolver-se num espaço sujo e inquietante, transmitindo uma sensação de opressão. Em várias ocasiões, Silvia descreveu as suas imagens como uma porta aberta para o seu mundo interior, para os seus sonhos e medos.

Videos by VICE

O seu ídolo de referência no universo da fotografía é Rahi Rezvani, fotógrafo nascido no Irão em 1978, que se mudou para a Holanda depois de finalizar os seus estudos. Entre inúmeros outros projectos, Rahi colaborou com Marina Abramović na produção de The Life and Death of Marina Ambramović e realizou vários vídeos para a banda britânica Editors. As suas fotos encaixam na perfeição com as de Silvia, formando um corpo de trabalho carregado de obscuridade e mistério.

Fotografia de Rahi Rezvani

Fotografia de Silvia Grav

Fotografia de Rahi Rezvani

Fotografia de Silvia Grav

Fotografia de Rahi Rezvani

Fotografia de Silvia Grav

Fotografia de Rahi Rezvani

Fotografia de Silvia Grav

Fotografia de Rahi Rezvani

Fotografia de Silvia Grav

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.