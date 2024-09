Ouça a Mix dos Pioneiros do House Shades of Rhythm

Se você se considera um conhecedor de house clássico, com certeza se lembra do trio inglês Shades of Rhythm. Responsáveis por alguns hinos das pistas de dança como “The Sound of Eden” e “Sweet Sensation“, sampleada de Stephanie Mills, o grupo de Peterborough, na Inglaterra, foi uma parte importante da cena de raves no Reino Unido no começo dos anos 90, além de organizadores da festa essencial de house de Londres, House is a feeling.

Uns dos primeiros a estourar o house clássico e o acid house em caixas de som pela capital inglesa, o grupo está trazendo nostalgia à cidade com o retorno de sua amada festa em novembro, na qual eles farão um set ao lado de Alex P, Brandon Block e Nick Holloway, como parte de uma noite repleta de shows em Camden.

Para deixar todo mundo (lá e aqui) pronto, os caras nos mandaram o primeiro volume de sua mixtape Loves, Doves and Hughs, que está borbulhando com os sons puros de ícones como Joey Beltram, Marshall Jefferson, Steve Silk Hurley, e uma porrada de outro produtores que formam o básico da house music.

Se liga no que o Shades of Rhythm falam sobre a mix e a vibe que eles querem recriar durante a festa, que acontecerá dia 20 de novembro:

“Queríamos fazer um DJ mix retrô, juntando algumas músicas house que gostávamos antes das batidas break influenciarem o som do começo dos anos 90 pelo qual nos tornamos conhecidos. Viemos de Peterborough e naquela época existia uma divisão clara de norte/sul na música eletrônica de ’91 a ’93, e estávamos bem no meio. O sul incorporou as batidas break, enquanto o norte adorava batidas 4×4 e riffs animados. Queríamos fazer um mix pré-’91, quando você podia ir a uma rave e ouvir música de toda a Europa e do resto do mundo”.

TRACKLIST:



Shades Of Rhythm – Sweet Sensation Vox Mix

Shades Of Rhythm – Everybody Edit

Adonis – No Way back (Greg Wilson Remix)

Joey Beltram – Energy Flash

Virgo – In A Vision

Gat Décor – Passion

Masters Of The Universe – Space Talk

The Hypnotist – The House Is Mine

DSK – What Would We Do

Lisa Lisa & The Cult Jam Force – Let The Beat Hit Em

Steve Silk Hurley – Jack Your Body

FBI Project – Risky

Nightwriters – Let The Music Use You

D-Mob – Put Your Hands Together

Soft House Company – What You Need

Ralphi Rosario – you Used To Hold Me

S-Bam – Chica Boom

Marshall Jefferson – Move Your Body

Clubland – Lets Get Busy

Quartz – Meltdown

Satoshi Tomiie feat Robert Owens – Tears

Fallout – The Morning after

Joe Smooth – Promised Land

