Ouça 30 Minutos da Mix de Groove-Techno do Joris Voorn

Não há muitas coletâneas no currículo da divindade holandesa do techno Joris Voor para verificar sua trajetória como DJ, porém isso não o impediu de mixar sons para a 83º edição da série de mix da fabric (o templo londrino da dance music) com seu estilo sedutor e sempre pronto para as pistas. Criando a mix com ajuda do Ableton, Voorn esteve pronto para editar, mixar e remixar as faixas da maneira que ele diz nem sempre ser possível [mixar] por meio de equipamentos mais convencionais usando um turntable ou CDJ. Incluindo faixas de artistas como Plastikman, Cobblestone Jazz e Robert Hood, o programa forneceu a Voorn brinquedos necessários para criar uma jornada por 65 faixas que vão e vem entre sons de pista e providenciam um novo olhar sobre sons clássicos.

“As músicas foram usadas constantemente como blocos construídos na forma de loops e samples buscando criar algo novo, os sons são normalmente reduzidos ao essencial criando camadas e mixando outros sons — o resultado é uma mix que é mais que a soma de suas partes,” diz Voor.

Para a prévia do lançamento que sai nesta sexta (21), Voorn preparou uma mix promocional de 30 minutos que você pode ouvir com exclusividade no THUMP. Ouro puro.

