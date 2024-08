Ouça a nova faixa da Lana Del Rey com Jack Antonoff, “How to Disappear”

O quinto álbum de estúdio da Lana Del Rey será lançado no começo do ano que vem. Eu verifiquei de novo e, sim, ele de fato se chama Norman Fucking Rockwell — algumas coisas neste mundo ainda fazem sentido. “Mariners Apartment Complex” e “Venice Bitch”, os dois primeiros singles do disco, já estão no mundo, deitados em divãs, tomando um champanhe, sentindo-se melancólicos. Agora, nós temos uma terceira música. Ela se chama “How to Disappear”. Lana cantou ela pela primeira vez com o produtor de Norman Fucking Rockwell, Jack Antonoff, em um evento da Apple no BAM Harvey Theatre, no Brooklyn, hoje, e você pode assistir a um vídeo da apresentação no começo da página.



É uma balada linda e lamentosa? Pode crer que é.

