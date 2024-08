Ouça a primeira música inédita do Jards Macalé em 20 anos, “Trevas”

O Brasil de 2019 são as águas mais profundas e sombrias às quais nunca achamos que poderíamos retornar. Com isso em mente, Jards Macalé, durante a gravação de seu primeiro single inédito em 20 anos, saiu do estúdio sem avisar ninguém, pegou uma bacia com água numa lanchonete e, depois de pedir ao técnico de som para microfoná-la, colocou o rosto dentro dela para cantar o trecho “chegamos ao limite da água mais funda.”

O resultado desse experimento típico do artista carioca é “Trevas”, faixa e clipe lançados nesta sexta (11). Além de suas próprias ideias malucas, Jards também teve uma ajuda do violão de Kiko Dinucci, baixo de Pedro Dantas, bateria de Thomas Harres e guitarra de Guilherme Held sobre as letras desesperançosas e pesadas da música, que reflete o medo do futuro pelo governo autoritário e conservador do presidente Jair Bolsonaro. A canção foi construída a partir de um poema do escritor Ezra Pound, “Canto 1”, traduzido por Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos.

“Trevas” é o primeiro single de um novo álbum de Jards Macalé — seu primeiro trabalho de inéditas desde O Q Eu Faço é Música, de 1998 — que leva o mesmo nome da faixa e será lançado no dia 8 de fevereiro pela Natura Musical. Além dos músicos já citados, o disco contará também com a participação de Ava Rocha, Tim Bernardes, Rodrigo Campos e Rômulo Fróes.

Ouça “Trevas” abaixo:

