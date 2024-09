​Ouça o Debut do Prodígio Kasbo, ‘Umbrella Club’

Depois de ter lançado uma série de remixes bem sucedidos, o menino prodígio de 19 anos lançou nesta segunda (5) seu novo EP, além de uma faixa nova chamada “There’s Something About U.”

Há um mês, o produtor sueco Kasbo soltou o single “Again“, pelo selo canadense Monstercat, que foi tocada impressionantes 337.000 vezes no Soundcloud. Agora o cara está de volta com seu debut que poderá ser baixado de graça amanhã via BitTorrent.

É pouco antes de sua primeira apresentação no HARD Day do Dead Festival, em Los Angeles, no mês de novembro, que o cara lançou seu primeiro disco, o Umbrella Club, que inclui cinco faixas com uma fusão de gêneros vitais, com alguns toques de future bass que se misturam com uma metamorfose de house.

Ouça “There’s Something About U” e visite o site oficial do Kasbo pra mais informações.

