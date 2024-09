Ouça o Disclosure Tocando “Hotline Bling” do Drake com o Sam Smith no Vocal

Foto via Radio 1.

Na contagem regressiva para o lançamento do Caracal, o próximo álbum do Disclosure, os irmãos Lawrence, não param por nada. Desde que anunciaram o segundo disco, os caras fizeram (e continuam fazendo) pipocar nas redes vários insights que dão pra gente ter uma noção do que esperar do álbum. Na noite de terça (15), a dupla aproveitou a apresentação no Live Lounge, da BBC Radio 1, para fazer um inusitado cover de “Hotline Bling” com o Sam Smith no vocal. Sam, aquele mesmo de “Latch”, também fez uma versão diferentona do single “Omen”, uma das faixas de Caracalque os caras já soltaram.

Os caras escolheram o classicão do rapper canadense Drake, um som que já rolou um montão no verão gringo com seu beat chicletão e seu típico lirismo. A versão ganhou uma vibe mais alto astral com uma mistura de com R$B e chill, sem deixar de lado o pop-house, e provou com os vocais do Sam, ficar doidão e mandar um áudio pra ex no Whatsapp ficou ainda mais gostoso. Ouça o cover aqui.

