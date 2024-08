Ouça o novo single da Brvnks, “Tristinha”

Depois de divulgar “Yas Queen” em novembro do ano passado, a banda de Goiânia radicada em São Paulo Brvnks lança nessa sexta (25) o segundo single de seu álbum de estreia, “Tristinha”, que você ouve com exclusividade no Noisey. O disco, intitulado Morri de Raiva, está previsto ainda pra 2019 e será o primeiro lançamento do grupo pela grande Sony Music. “Tristinha”, porém, não é tão representativa do que está por vir: discutindo frustrações e desencontros, é um dos momentos mais calmos do trabalho.

Brvnks despontou na cena indie depois de lançar o EP Lanches pelo selo goiano Dull Dog Records. Dois anos depois do lançamento, em agosto de 2018, o grupo liderado pela cantora e guitarrista Bruna Guimarães assinou o contrato com a Sony e se tornou a grande promessa da gravadora. Ouça “Tristinha” abaixo:

Videos by VICE

Leia mais no Noisey, o canal de música da VICE.

Siga o Noisey no Facebook e Twitter.

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter, Instagram e YouTube.