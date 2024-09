​Ouça o Remix Psicodélico Latin House do Luciano para o Basement Jaxx

No próximo mês a dupla Basement Jaxx vai lançar o Junto Remixed, que como o próprio nome sugere, é o disco Junto lançado ano passado inteirinho remixado. De uma maneira geral, fazer uma versão remixada de um álbum é brincar com a noção de criatividade, o que nos faz repensar o significado de gravar um disco. Geralmente, os caras são bem ruins, mas neste caso eles nos surpreenderam.

Com versões feitas pelos Martinez Brothers e Catz ‘n’ Dogz, este remix faz parte do disco que é um dos trampos mais relevantes para os que curtem o som do produtor suíço. A sonzeira do Luciano, chefão do selo Cadenza Music, tem uma pegada psicodélica meio tropical e está sendo lançada agora com exclusividade pelo THUMP. Se você queria uma versão latin house de um som do Basement Jaxx, digamos que está com sorte, porque é exatamente isso que vem a seguir:

Dê um confere na tracklist de Junto Remixed:

1. Taiko Juntos

2. Unicorn (Big Dope & TT Artist Remix)

3. Never Say Never (Wayward Remix)

4. We Are Not Alone (Fei-Fei Remix)

5. What’s The News (Sidney Charles Remix)

6. Summer Dem (Alex Metric Remix)

7. Buffalo (Dub Phizix Remix)

8. Sneakin’ Toronto (The Martinez Brothers Remix)

9. Rock This Road (Catz ‘n’ Dogz Remix)

10. Something About You (Adrian Hour Remix)

11. House Scene (Carlo Lio Remix)

12. Mermaid of Bahia (Eden Prince Remix)

13. Love Is At Your Side (Luciano Remix)

14. Power To The People (Zulu Mix)

A versão remixada do álbum será lançada no dia 23 de outubro pela Atlantic Jaxx, mas ocê pode conseguir a pré-venda digital ou física.

