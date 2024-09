​Ouça o Techno Jihadista Sueco do Abdulla Rashim em “A Shell of Speed”

Techno jihadista. Talvez esta seja a melhor expressão para descrever a música de Abdulla Rashim. O projeto do artista sueco, que desde 2011 vem tocando sets esquisitões e fazendo parte de labels como Prologue, Silent Season e Semantica, é um dos maiores destaques desta nova cena de produtores de techno com uma pegada ambient.

Seus dois selos, Abdulla Rashim Records e Northern Electronics, têm se mostrado peças-chave deste novo turbilhão do techno, de paisagens cinza, hipnóticas e ambientadas, que estão ganhando cada vez mais força entre a galera que curte (e que entende) o gênero. A Shell Of Speed representa seu retorno à Northern Electronics, sem perder a essência da sua sonoridade. De ritmos que parecem um golpe na sua jugular, até melodias harmoniosas dignas de qualquer banda boêmia, o techno do sueco abrange várias dimensões e, provavelmente, esta seja a razão pela qual o Function decidiu incluir uma das faixas do produtor sueco na compilação épica Berghain 07. O disco A Shell Of Speed estará disponível no dia 12 de outubro, mas você já pode comprar pela pré-venda do Bandcamp. E enquanto isso, você já pode ir tendo o gostinho das oito faixas do álbum ouvindo a música a seguir:

Ouça também “Crossing Qalandiya”, a sétima faixa do disco:

Se quer saber um pouco mais sobre um dos selos mais inovadores do ano, visitem o perfil no Facebook do Northern Electronics.

O Abdulla Rashim está no Facebook // Soundcloud