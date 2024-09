Ouça os Remixes que o Dave Clarke Fez do Novo Álbum do Jon Gurd

Apelidado como o “Barão do Techno” por ninguém mais que o lendário locutor britânico John Peel, Dave Clarke é conhecido por suas faixas cruas e pela sua personalidade inflexível que assume, por vezes, uma persona online antagônica — capaz de chamar pra briga alvos fáceis do EDM, e seus supostos colegas, como aconteceu com o Scuba e o Dubfire. Então quer dizer que o brigão do Clarke deu uma trégua no front do remix? Não mesmo! Sua versão de “Promised”, a nova faixa do produtor britânico Jon Gurd, ecoa feito uma horda de rinocerontes programando numa 808, a acid line viscosa e os hit-hats picados dão uma pegada própria à faixa, que era um pouco mais lenta e arrastada na versão original do Gurd.

A versão original e o remix representam dois quintos do novo EP Birth Right, de Gurd pelo selo Derelicht, seu primeiro lançamento em dois anos. As cinco faixas do disco incluem mais duas originais “Tomorrow Is” e “To No One” (juntas, as duas músicas formam uma mensagem Tomorrow Is-Promised-To No One), além de um remix da última música assinado pelo Ancestral Voices.

Videos by VICE

O remix de Clarke também faz parte do clipe de lançamento do EP, criado pelo artista Keiran Buchanan, que descreveu a estética minimalista e mecânica do vídeo como “uma memória distante de uma maquinaria distinta com interrupções e distorções emanando um sentimendo de estar preso em um circuito mecânico ou em um sonho recorrente.” Assista o vídeo e ouça o stream do EP abaixo, que você pode conseguir aqui.