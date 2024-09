Ouça “The Trouble With Us”, a Choradeira Romântica do Chet Faker com o Marcus Marr

O cantor e produtor australiano Chet Faker se uniu com o produtor londrino de disco e house Marcus Marr em uma nova música agitadinha, “The Trouble With Us”. Com batidas envolventes e um refrão chiclete, Faker desabafa sobre as provações e adversidades do amor — “Ooh darling, that’s the trouble with me”, canta ele, com um falsete melhor do que o da MC Mayara. E o drama típico de relacionamentos continua: “I mean the trouble with you. Ooh, darling, I mean the trouble with us.”

O trampo que os caras vão lançar juntos é o primeiro projeto de Chet Faker desde seu último (e porque não épico) álbum Built on Glass, lançado em 2014. E ele conta um pouquinho do que estava rolando na produção do disco numa entrevista com o THUMP, que rolou há um mês e você pode dar um confere aqui.

