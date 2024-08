Ouça uma nova faixa do último disco do Cranberries, ‘The End’

O Cranberries confirmou detalhes de seu último álbum com Dolores O’Riordan, que morreu há um ano hoje. The End, produzido pela Steven Street e cujas demos foram gravadas em 2017, será lançado pela BMG em 26 de abril. O anúncio vem junto com um novo single, “All Over Now”, que você pode ouvir abaixo.



Em um comunicado postado no Facebook na última sexta-feira, os membros sobreviventes da banda escreveram que haviam planejado entrar em estúdio com O’Riordan para completar o álbum no início de 2018.

Após o falecimento devastador e inesperado de Dolores, em janeiro de 2018, nós tiramos um tempo e colocamos todos os planos em espera. Com o passar do tempo, começamos a pensar em como poderíamos honrar melhor nossa amiga íntima e colega de banda. Foi um processo muito doloroso. Nós nos lembramos de como Dolores estava energizada pela perspectiva de fazer esse disco e voltar para a estrada para tocar as músicas ao vivo, e percebemos que a coisa mais significativa a fazer era terminar o álbum que começamos com ela. Nós sentimos que isso é o que ela iria querer. Nós conversamos com a família de Dolores e eles concordaram.

Foi um processo muito emocional para nós. Sabendo que nunca poderíamos tocar essas músicas ao vivo, isso tornava ainda mais difícil. Houve também uma sensação esmagadora de encerramento, sabendo que esta foi a última vez que estaríamos juntos no mesmo estúdio trabalhando em um álbum do Cranberries.

Ouça “All Over Now” abaixo.

