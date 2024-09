Ouça uma Prévia de ‘Caracal’, o Próximo Disco do Disclosure

Já comentamos aqui o estouro que foi a apresentação do Disclosure no Live Lounge da BBC Radio 1 com o Sam Smith. Mas se você estava perdidão e não sabe o que rolou, a gente não se importa em falar de novo: além da versão que o Sam fez de “Omen”, o trio apresentou um cover do hit “Hotline Bling” do Drake. Tudo isso nos deixou (e deve ter deixado você ainda mais) ansioso para o lançamento de Caracal, o segundo álbum dos irmãos Lawrence que sai no dia 25 de setembro. E como se não bastasse todo o barulho que os caras já estão fazendo, nesta quinta (17) eles soltaram uma minimix com trechinhos de todas as faixas que estarão no disco. Isso significa quepodemos conferir em primeira mão o que rolou das participações neste novo trampo, algumas delas são o The Weeknd, Miguel e a Lorde. Dá pra sentir uma pegada mais groove e R&B no que a gente já ouviu de Caracal, bem mais aparente do que no primeiro EP, mas é claro que a dupla não deixou passar uma exibição inacreditável de 2-step e um puríssimo pop-house. Essa minimix só comprova o que a gente já sabia: não importa onde você esteja, você ainda vai ouvir muito Caracal por aí. Ouça a minimix abaixo:

Ouça o Disclosure Tocando “Hotline Bling” do Drake com o Sam Smith no Vocal.



Confira a tracklist completa de Caracal:

01 Nocturnal [ft. The Weeknd]

02 Omen [ft. Sam Smith]

03 Holding On [ft. Gregory Porter]

04 Hourglass [ft. Lion Babe]

05 Willing & Able [ft. Kwabs]

06 Magnets [ft. Lorde]

07 Jaded

08 Good Intentions [ft. Miguel]

09 Superego [ft. Nao]

10 Echoes

11 Masterpiece [ft. Jordan Rakei]

12 Molecules

13 Moving Mountains [ft. Brendan Riley]

14 Bang That

15 Afterthought

