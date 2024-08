Outdoor exibe pornô em rodovia nos EUA e quase causa acidentes

Logo antes da meia-noite de sábado (28), as linhas de emergência de Auburn Hills, Michigan, começaram a tocar. Motoristas estavam ligando da rodovia interestadual para relatar que um outdoor eletrônico de repente começou a passar um filme pornô.

Segundo o Detroit Free Press, o outdoor fica na I-57 North entre University Drive e a rodovia M-59 em Auburn Hills. Segundo usuários do Reddit, fãs de pornô e uma pesquisa extensa do Motherboard, o vídeo é das artistas de entretenimento adulto Xev Bellringer e Princess Leia.

Videos by VICE

“Sim, sou eu. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer com meu conteúdo”, Bellringer disse ao Motherboard. “Só fico feliz que ninguém se machucou!”

O tenente Ryan Gagnon, da Polícia de Auburn Hills, disse ao Detroit Free Press que o vídeo passou por cerca de 15 a 20 minutos um pouco antes da meia-noite.

“Fiquei chocada ouvindo as notícias hoje de manhã de Auburn Hills, estou muito aliviada em saber que ninguém se machucou”, afirmou Princess Leia. “Espero sinceramente que isso abra uma discussão pública maior sobre a segurança de outdoors eletrônicos.”

Várias pessoas ligaram para o 911 para relatar o boquete na telona da estrada. Noticiários locais disseram que para parar a gigantesca cena de sexo as autoridades tiveram que contatar os donos do outdoor. A estação de TV afiliada da ABC News WXYZ confirmou que o outdoor pertencia a Triple Communications.

“Nunca ouvi falar de nada assim”, Gagnon disse para o Detroit Free Press, acrescentando que o vídeo foi uma distração séria para motoristas e poderia ter causado um acidente.

O dentista da área de Detroit Justin Kammo disse a WXYZ que quando passou pelo outdoor, vários outros motoristas estavam freando na interestadual e esticando o pescoço para ver o vídeo.

Vários motoristas postaram vídeos deles passando pelo outdoor no Twitter, o que com certeza é perigoso – não tuíte e dirija – mas fico feliz que eles postaram.

O usuário do Reddit u/zach9r postou uma foto SFW do vídeo, da câmera do painel de seu carro. A usuária do Twitter @jaeblasia capturou a filmagem mais longa e sem censura do outdoor:

https://twitter.com/jaeblasia/status/1178500695584051200

Não sabemos como o pornô acabou no outdoor ou se o outdoor foi hackeado, mas pessoas que passam por ele regularmente disseram que a telona muitas vezes mostra uma tela de Windows.

“Fiquei chocada e com nojo no começo, mas considerando que era tarde da noite e que esse outdoor em particular está sempre zoado (geralmente vejo uma tela de Windows quando passo por ele), achei hilário”, ela disse ao Motherboard. “Era uma noite de sábado depois das 23h. A polícia estava lá naquele ponto, então acho que o vídeo já estava passando fazia algum tempo.”

Você já hackeou um espaço público para passar pornô, ou já foi alvo de um ataque assim? Seu conteúdo adulto já foi usado por um hacker dessa maneira? Entre em contato com Samantha Cole com segurança pelo Signal em +6469261726, DM no Twitter ou por e-mail.

Passei boa parte da manhã de segunda conduzindo uma análise forense das evidências disponíveis. O vídeo – possivelmente uma compilação, ou vários vídeos mostrados durante os 20 minutos em que o outdoor foi hackeado – parece pertencer à artista pornô Xev Bellringer. A marca d’água do logo dela, uma assinatura em vermelho de seu nome, é visível no canto inferior esquerdo do vídeo capturado por Kammo, que disse numa entrevista para a WXYV que era uma cena de sexo lésbico. Mas outros relataram e postaram que era uma cena de boquete a três.

O mais próximo que encontrei do trecho do vídeo capturado por @jaeblasia é de Bellringer e Leia em “Bodyswap Accident Makes You Come in Her Mouth”, do canal verificado de Bellringer no Pornhub. Um porta-voz do ManyVids disse a Motherboard que acha que o vídeo é “Xev e Leia Double Blowjob” de sua plataforma.

O Departamento de Polícia de Auburn Hills não respondeu imediatamente nosso pedido de comentário.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.