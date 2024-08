Ouve “Time”, a primeira música com Mac Miller lançada depois da sua morte

Este artigo foi originalmente publicado no Noisey – Music by VICE.

No início desta semana, Anderson .Paak anunciou a edição de “Time”, novo single da sua banda Free Nationals, com as participações de Kali Uchis e Mac Miller. Esta colaboração é o primeiro lançamento póstumo de Mac Miller desde a sua morte, em Setembro do ano passado. Os The Free Nationals estrearam a música no Beat 1 Show, de Zane Lowe, e deixaram claro que a música é uma espécie de presente para os fãs de Miller. O grupo tocou como banda de apoio no concerto de homenagem Mac Miller: A Celebration of Life, em Outubro último.

A canção, carregada de guitarras, é preenchida com as vozes suaves de Kali Uchis e Mac Miller, sobre uma produção tremendamente sul. A voz do rapper entra sobre a de Uchis e é suficientemente “dreamy” para induzir palpitações no coração. O verso de Miller em “Time” é como ouvir um velho amigo, até que uma frase te relembra da gravidade da sua morte. “I get out of control when I’m alone”, canta.

Embora “Time” seja tecnicamente uma música dos Free Nationals, os fãs do rapper têm agora alguma esperança de que o single possa ser o prelúdio para a aparição de mais músicas inéditas de Miller.

Em Novembro, o Spotify lançou duas músicas do artista de Pittsburgh. Miller interpretou “Dunno”, de Swimming Pools, e uma cover de “Nothing From Nothing”, de Billy Preston, na sua Spotify Sessions. Gravadas em Nova Iorque, apenas um mês antes da sua morte, essas músicas foram umas das suas últimas apresentações ao vivo. Numa entrevista recente a DJBooth, o produtor Thelonious Martin revelou que Madlib e o falecido rapper teriam gravado um álbum inteiro, Maclib, juntos.

Não podemos ser os únicos a desejar que a música de Mac seja vivida da forma que ele pretendia que fosse.

