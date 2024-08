Pais falam sobre a parte mais difícil de ter filhos

Nos últimos anos, vários amigos tiveram filho. O Carl – um cara que uma vez colocou fogo num peido e acabou no hospital – agora tem um bebê. A Stacy, uma ex-namorada da internet, está esperando gêmeos. Antes de engravidar, a criação mais ambiciosa dela tinha sido uma loja no Etsy. A Stacy vendia bongs feitos com bonequinhos de duende.



Se antes minhas redes sociais eram um fluxo de thirst traps, atualizações angustiadas e letras de música erradas, elas estão lentamente sendo inundadas de fotos de bebês e crianças. “Olha meu nenê tentando comer uma bexiga!”, “Meu bacuri na praia!”, “Meu moleque tomando um capote!” A retórica acompanhando essas fotos é sempre positiva, apesar de que quando cruzo com esses pais, eles geralmente parecem exaustos. Todo mundo que conheço ama muito seus pequenos. Eles definitivamente estão fazendo seu melhor. Ainda assim, essa coisa de paternidade/maternidade parece bem difícil. Recentemente, num esforço para ter uma conversa mais honesta sobre criar seu rebento, perguntei a vários pais e mães qual a parte mais difícil de ter filhos. Leia as respostas abaixo.

“Sinto falta da privacidade. Não cago sozinho há quatro anos.” – Isaac Klein

“Mais difícil? Me sinto alienada da minha vida de antes. Sinto muita falta dos meus amigos que não têm filhos e quando estou com eles, meu cérebro está cheio de anedotas idiotas sobre meu filho que só são interessantes pra mim. Me sinto boba contando esses causos, mas não tenho mais nada para oferecer. Pode ser muito solitário ser uma mãe que fica em casa.” – Kaitlyn Cinovskis

“Conselhos inúteis e julgamento de todos os lados sem parar. Eu não tinha ideia de como isso era.” – Issa Diao

“A coisa mais difícil de ser pai até agora é que você pode ter dois filhos ao mesmo tempo. Nossos filhos nasceram três meses atrás e não tem um dia que não fico pasmo com o fato que temos dois. As alegrias, culpa, risadas, dificuldades e terror abjeto são ainda mais agudos quando você olha pra baixo e vê duas bocas que precisa alimentar. Aliás, vocês estão contratando aí? Quanto vocês pagam?” – Dave Hause, cantor/compositor

“Quando você vira mãe, de repente tudo parece uma crise. As apostas são altas o tempo todo. É chocante o pouco valor que você dá pra própria vida comparado com quando tem filhos. Todo caminho com neve se torna um risco de escorregão e queda. Toda noz evoca visões de ter que usar uma EpiPen. Toda interação no parquinho gera medo de bullying… Sinto que não tenho descanso há 5 anos.” – Haley Gienow-McConnell

“Falar com outros pais.” – Mike Cinovskis

“Acho que a coisa mais difícil mesmo é o quanto eu queria poder protegê-los de toda dor, mágoa e dificuldade, e ao mesmo tempo não querer que eles cresçam e virem pessoas totalmente neuróticas que não conseguem funcionar direito no mundo real. Detesto que dor e dificuldade sejam partes necessárias de crescer e aprender. Ver seu filho sofrendo é muito, muito ruim.” – Megan Mooney

“Às vezes, quando estou com meu filho, parece que não estou realmente presente. Tenho que focar no trabalho. Mas preciso focar tanto no trabalho para dar uma vida melhor pro meu filho. Às vezes sinto acho que meu filho estaria melhor se eu pudesse simplesmente estar mais presente pra ele.” – Geoff G.

“A parte mais difícil de ter um filho foi tentar não desmaiar no hospital enquanto colocavam o soro na minha mulher. Ela estava puta comigo, e com toda razão. Mas pelo menos eu estava bem durante o parto propriamente dito.” – Ramon S.

“Sentir que você precisa comprar todas as coisas para ser uma boa mãe, mas aí tem o custo enorme de todas as coisas que não são opcionais, ou seja, creche, dentista, sapatos.” – Rebekka U.

“A parte mais difícil de ter um filho, pra mim, ainda é não estar estabelecida profissionalmente e tentar equilibrar – e não conseguir – as prioridades que mudam toda hora. Tudo sofre, Jesus, e tem tanta coisa pra se sentir culpada.” – Kristen Campbell

“Ser o exemplo. Sempre fui uma merda na vida e agora preciso ser um bom modelo.” – Victoria Vamos

“Sentir que nunca sei realmente o que estou fazendo. É tipo uma síndrome de impostor infinita que vai evoluindo, porque assim que você acha que pegou o jeito de ser mãe, seu filho passa para uma nova fase de desenvolvimento e você volta para o quadrado um…” – Sarah Cohen

“Quando tive a Sloane, minha mãe veio me visitar e estávamos passeando na rua depois do jantar, eu empurrando o carrinho da Sloane. Ela tinha só algumas semanas. Virei pra minha mãe e perguntei: ‘Passa, né, essa ansiedade?’ E ela disse ‘Ah, não, ela muda para qual de vocês estou mais preocupada, mas nunca passa’.” – Lucy Eveleigh

