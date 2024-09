A Via Sacra da Nova Holanda

Foto: Fábio Teixeira

Há uns dez anos, os moradores da comunidade de Nova Holanda, na Zona Norte do Rio de Janeiro, se organizam para realizar a Via Sacra da Maré, o momento mais dramático e sanguinolento dos ritos da quaresma católica brasileira. Na sexta (25), os católicos da região peregrinaram pelas ruas da favela, acompanhando as 14 estações da Paixão de Cristo, que simbolizam a profunda sofrência que foi o trajeto original, do Tribunal de Pilatos até o Monte Calvário. O poderoso símbolo de morte e ressurreição espiritual que está profundamente enraizado no imaginário do Brasil católico e sofredor.

Pelos becos e vielas, o clima de Páscoa era único. Comerciantes e moradores parando para assistir o espetáculo.Os bares silenciavam o som do samba enquanto passava o cortejo, os olhares eram todos voltados para o Cristo e a cruz.Os cenários se misturam com o cotidiano da Maré, e as marcas de sangue fictícias lembram o triste dia-a-dia da comunidade. O clima era de paz, mas talvez uma paz de momento, passageira. Os fogos anunciavam a morte e ressurreição de Cristo.

Nesse dia, o caveirão passou vuado pela Avenida Brasil, e os moradores da Maré celebraram a Páscoa!

Foto: Fábio Teixeira

Foto: Fábio Teixeira

Foto: Fábio Teixeira

Foto: Fábio Teixeira

Foto: Fábio Teixeira

Foto: Fábio Teixeira

Foto: Fábio Teixeira

Foto: Fábio Teixeira

Foto: Fábio Teixeira

Foto: Fábio Teixeira

Foto: Fábio Teixeira

Foto: Fábio Teixeira

Foto: Fábio Teixeira