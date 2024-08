O rolezinho da criançada para assistir ‘Pantera Negra’ em SP

Como filho único e nascido na periferia, meus pais viviam para trabalhar e o tempo de diversão era escasso. O lance era me mandar para todas as excursão na escola para suprir aquilo que eles não podiam prover. As excursões eram sempre assim: correria, agito, tudo era exuberante, mais cheiroso, gostoso e inesquecível. Esses passeios e risadas se tornaram os registros mais marcantes de minha vida.

Ir ao cinema era tão divertido quanto as excursões. O cheiro da pipoca, o refrigerante extremamente adocicado e a telona imensa aos meus pequenos olhos me transportavam a um outro universo. Lembro vagarosamente de quando fui pela primeira vez no cinema e assisti Hércules. Saí da sala cantarolando a trilha do filme quase inteira.

A sensação passa de geração em geração. Dessa vez, pude acompanhar os olhares atentos e a emoção das crianças da zona Leste de São Paulo que assistiram Pantera Negra no cinema no dia 25 de março.

Foto: Caroline Lima/VICE

No sol escaldante da domingueira, a criançada chegou cedão no Love CT Inclusão e Resgate, associação socioeducacional, com atividades educativas, lúdicas e esportes, localizada no bairro Cidade Tiradentes. De lá, partiram pro Shopping Aricanduva com muita ansiedade para ver o filme mais comentado na história do Twitter e também, a maior bilheteria de super-heróis nos Estados Unidos.

Com direito a pipoca e refri, a garotada só aquietou quando em alto e bom som no cinema mandaram: “Ae, família, vai começar!”.

Foto: Caroline Lima/VICE

De um vídeo do programa da Ellen DeGeneres, veio a ideia de fazer o mesmo com a molecada da Zona Leste. Na estreia do filme, rolou o Black Panther Challenge nos Estados Unidos, que levava as crianças carentes ao cinema. Gil Santos, criador do canal de hip hop e quadrinhos Load Comics no YouTube, pensou em fazer o mesmo com a garotada do Love CT, onde ministra o Sarau da Leitura. Com seus parceiros de YouTube, Carlos Alberto Pires e Vitor Gabriel, ambos da produtora Black Pipe, levaram vários nãos de empresas para ajudar na ação e montaram uma vaquinha online para levar as crianças no cinema.

Foto: Caroline Lima/VICE

A intenção inicial era levar 40 crianças, com a meta batida logo no primeiro dia, a grana toda permitiu reunir mais de 200 e a sala do cinema foi alugada só para eles.

Foto: Caroline Lima/VICE.

Foto: Caroline Lima/VICE

Já era de se esperar os sussurros e comoções durante as cenas de romance entre T’Challa, o Pantera Negra vivido por Chadwick Boseman e a guerreira Nakia, interpretada por Lupita Nyong’o. Mas, inimaginável foi ver a galerinha ovacionando de pé o final do filme e ainda posando para as fotos com gestos feitos pelos personagens.

A alegria não se dissipou depois que as luzes acenderam. Na saída, a garotada levou uma HQ para casa. Load diz que sempre entregou quadrinhos aos alunos. “Leio desde os 10 anos porque alguém me deu um quadrinho. Nunca tive influência de família, foi um cara aleatório que me deu. Se eu puder fazer pelos moleques daqui que nem fizeram comigo, para mim está ótimo”, confessa.

Foto: Caroline Lima/VICE

Foto: Caroline Lima/VICE

Do shopping ao ônibus que os levariam de volta ao Love CT, ninguém deixou de sorrir, de pular, folhear as páginas do quadrinho, afirmando num grito sonoro de um sim ao responderam se gostaram do filme.

Load ficou muito satisfeito pelo trabalho e pela força do Pantera Negra com as crianças, maioria negras e todas da periferia. Ele comenta que “um dos molequinhos lá falou ‘orra, que da hora, quem está organizando são pessoas que nem a gente’” e que fizeram algo bacana por eles porque eles merecem.

