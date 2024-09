O Paradise Lost É o Primeiro Festival de Eletrônica da Jamaica

Nós podemos agradecer ao povo jamaicano por nos dar uma das Melhores Músicas Já Feitas no Mundo, e não estamos falando apenas do Bob Marley. A música rave britânica, por exemplo, não existiria sem os artistas pioneiros do sound system dub e reggae dos anos 60. A cultura eletrônica na Inglaterra foi construída por gerações de imigrantes jamaicanos que plantaram as sementes que viriam a florescer no garage, drum and bass, dubstep e o grime. Portanto, é fera demais ver que essa vanguarda musical de volta no anuncio do Paradise Lost, o primeiro festival de música eletrônica a rolar na Jamaica — o evento vai acontecer entre os dias 10 e 12 de março de 2016.



No lineup, estão nomes usuais da cena dance internacional, como Tiësto, Bassnectar, AlunaGeorge, Felix Jaehn e Big Gigantic, assim como um elenco nativo liderado pela lenda do dub, o produtor King Jammy. Com esse time, os organizadores esperam por 75 mil visitantes no rolê de três dias.

“Eu me sinto ótimo que o EDM venha para Jamaica porque muita gente não sabe que o gênero foi originado aqui”, diz King Jammy. “Eu não sou um inovador. Eu sou um fã e para a minha performance pretendo tocar faixas nunca antes ouvidas por aqui com um efeito de volta para o futuro enquanto mixo tudo ao vivo no palco. Tenho ouvido artistas como o Bassnectar e isso me faz sentir que o sonho ainda está vivo e sendo construído por nomes de talento”.

Para quem está registrado no site do Paradise Lost, ingressos começarão a ser vendidos nessa terça (17) a partir das 10 da manhã. O restante das entradas estará disponível a partir do dia 23 de novembro. Em breve será anunciado o lineup completo, fique espero.

