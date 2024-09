Assista ao Sombrio Curta de Parker Ellerman para “Seduction”, do Marcel Dettmann

Não é com muita frequência que você vê videoclipes que também são curta-metragens, ou vice-e-versa. O diretor Parker Ellerman, de Berlim, juntou-se ao produtor e DJ residente da Berghain Marcel Dettmann para mudar isso. O resultado é um filme de nove minutos que acompanha o novo single do Dettmann, a faixa com um toque de ambient “Seduction”, que conta com Emika nos vocais. Não é um curta musical muito comum, mas uma história sombria e estranha sobre luxúria, fetiche, perda de controle, medo e desordem – uma reflexão sobre todos esses elementos e sentimentos que podem ser encontrados na música do Dettmann.

Leia nossa entrevista completa com Ellerman e Dettmann logo abaixo.

THUMP: Parker, Marcel, como vocês dois se conheceram e como planejaram abordar esse filme?

Marcel Dettmann: Nós nos conhecemos há seis anos, minha esposa e Parker são muito amigos. É por isso que as famílias Ellermann e Dettmann são tão unidas, também. Quando eu trabalhava no meu álbum Dettmann II, eu tive a ideia de colaborar com o Parker.

Parker Ellerman: A ideia nasceu no verão passado. Trabalhamos juntos durante as festas de fim de ano – Marcel tinha que trabalhar, eu estava de férias.

MD: Duas famílias no mesmo alojamento, foi ótimo.

PE: O sol brilhava o tempo inteiro, mas aí o Marcel me mostrou o álbum na qual ele estava trabalhando. Então tudo ficou muito escuro.

E você concordou em trabalhar especificamente na “Seduction”, naquele momento?

PE: Aconteceu naturalmente. Eu gostei porque a faixa já soava um pouco como uma trilha, mas faltava o filme. Os vocais da Emika adicionaram tanta emotividade em “Seduction” e tudo parecia quase surreal, no final – eles poderiam ter trabalhado em um contexto cinematográfico. Parecia muito uma trilha-sonora.

MD: Eu gosto bstante do termo “trilha-sonora”. Quando você ouve uma música, o cérebro automaticamente cria um filme imaginário. Nesse caso, não era apenas uma ideia crescendo, mas o filme realmente aconteceu. Eu acho isso incrivelmente excitante – eu nunca tinha participado de um processo como esse antes.

PE: Eu já tinha abordado o Marcel no passado sobre contribuir com uma trilha para um dos meus antigos curtas. Mas por causa de suas viagens, ficava difícil aliar as coisas. Então dessa vez fizemos as coisas ao contrário.



Todas as fotos: Stills de “Seduction”. CZAR Film 2014.

Videoclipe ou curta-metragem?

PE: Eu acho que todo clipe com uma narrativa é um curta, também. No fim das contas, ele não vai ser apenas mais um curta apresentado em festivais e depois fadado à cair na obscuridade. Eu gosto também do fato de que ele está sendo apresentado pela VICE e pelo THUMP, e que com isso muitas pessoas vão poder assisti-lo – junto com a música de um artista que tem seus próprios fãs que apenas o conhecem como um DJ e produtor.

Ele já funcionaria como um curta-metragem pelo seu tamanho, pela cenografia, fotografia e o próprio enredo. Como você desenvolveu o roteiro – especialmente que as imagens contam sua própria história, ao invés de simplesmente ilustrar a música?

PE: Eu tive a ideia inicial em apenas um dia. Eu tentei evitar os típicos clichês de Berlim que estão conectados com a cidade e Marcel… Berghain e tudo mais.

Filmes sobre Berlim geralmente usam pelo menos alguma cena na Ponte Warschauer…

PE: Eu queria ir mais a fundo. Os dourados anos 20 e o expressionismo, preto e branco – eu queria aproveitar tudo isso. E eu sabia que isso seria feito como um curta-metragem com um elenco de atores. Nós filmamos grande parte do filme na Berlim Ocidental: Ku’damm, Fasanenstraße, Kranzler Eck. O filme também mostra a entrada do Hotel Atlanta, mas as cenas internas foram feitas no Pension Funk. A famosa estrela do cinema mudo Asta Nielsen viviu lá durante os anos 20. O interior dos quartos ainda estão decorados à moda da época. Foi a mesma coisa com as roupas, também com a cara dos anos 20. Mas ao mesmo tempo, carros modernos andavam pela cidade. Não foi uma questão de orçamento, mas uma inconsistência estilística consciente, pra levar a sensação surreal e conectar tudo isso aos dias atuais.

O filme também mostra um toca-discos, e ao lado não tem apenas o álbum Dettmann II, como também um disco de goma-laca…

PE: Esse é um detalhe da nossa diretora de arte Isabella Ott. E existem ainda mais referências: os dançarinos da cena da varanda estão usando roupas inspiradas pela dançarina mascarada expressionista Lavinia Schulz, que viveu em Berlim até os anos 20. A Schulz matou seu marido em uma pira de absinto e depois atirou em si mesma. Seus trajes estão sendo exibidos no Museum of Arts & Crafts de Hamburgo, e nós os recriamos um por um.

Outro elemento central do filme é a perda de controle – de um lado o jogo sexual, e depois como um acidente e a queda do telhado.

PE: Não é apenas um acidente. A cena mostra um ataque epiléptico. Eu falei com um amigo neurologista antes, eu queria saber e conhecer mais sobre delírios de perseguição. Mas isso em si foi bastante decepcionante, já que ele me disse: “Coisas complicadas como mostradas em Uma Mente Brilhante, isso é tudo invenção de Hollywood. Aquelas pessoas estão mais para ouvir vozes. Apenas escolha qual…” E depois conversamos sobre a epilepsia do lobo temporal. Os pacientes geralmente possuem umas visões religiosas bem fortes…

E é por isso que tem um anjo no quarto.

PE: Precisamente. O gatilho é a epilepsia. Aquela morte não acontece por causa do acidente – isso é o que você mais escuta: alguém perdeu as chaves das algemas ou coisas do tipo. Mas você ainda não vai entender o que o anjo significa, essa é a história por trás da história. E ao contrário da maioria dos filmes alemães, você não precisa explicar cada detalhe.

Marcel, você curtiu a forma que o enredo acompanhou sua música?

MD: Bem, claro que conversamos com as ideias do Parker com antecedência…

PE: Nossas esposas ficaram um pouco chocadas, mas a gente gostou…

MD: Gostamos muito! Para mim, tudo encaixou. Eu não tinha uma ideia precisa do visual da faixa, mas o roteiro do Parker funcionou como uma peça de quebra-cabeça para mim. Eu gostei da ideia até ver o primeiro corte da filmagem. Então pensei “Uau!”. Nove minutos sem muitos diálogos, pode ser um pouco demorado. E então estendemos a versão original de “Seduction” para mais uns dois minutos. Mas isso é o que faz um bom filme para mim, ser capaz de absorver diferentes extensões.

O EP Seduction de Marcel Dettmann estará disponível dia 26 de maio pela Ostgut Ton.