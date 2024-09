‘People Talk’ É o Novo EP do L_cio Lançado pelo D.O.C., da Kompakt

Um cantor gringo, uma flauta transversal e uma bateria eletrônica. É essa mistura heterogênea que o produtor paulistano L_cio usou para compor o seu novo compacto People Talk, que você pode ouvir no player abaixo. O 7” lançado na última segunda (20), pela D.O.C, saiu com duas faixas, o lado A com a música “cheia”, e o B com a versão a capella — uma versão plus do a capella, na verdade, já que além da voz, há ainda a flautinha e os sintetizadores.

Junto à flauta, instrumento que acompanha o produtor desde os sete anos de idade, quem cantarola no single é um inglês que foi até o bairro paulistano da Vila Mariana para gravar no estúdio caseiro de L_cio. “A gente tem que trabalhar bem, independente se o estúdio é grande ou não. A voz de Aroop Roy foi gravada na minha casa com a janela aberta com as minhas cachorras andando pelo quarto”, diz o beat genius sobre a vibe da gravação do novo trampo. “Considero que este seja meu primeiro trabalho relevante, não que os outros não sejam importantes, mas este é mais. Acredito que terá bem mais impacto”, diz ele.

A finalização do disco ficou nas mãos do mais importante nome do techno nacional, Gui Boratto, que agora também é o chefão do mais novo subselo da Kompakt (a label responsável por fazer de Boratto um nome mundialmente conhecido), o D.O.C selo responsável por lançar People Talk. “Não acho que terei mais status ou prestígio por estar sendo lançado pela Kompakt, acho que o lance do respeito é o mais bacana disso tudo. Quero que pensem que eu trabalhei muito para estar lá e não por qualquer outro motivo”, manda L_cio.

