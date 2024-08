Perderes o teu cão pode ser mais doloroso do que perderes uma pessoa

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma Tonic.

Há pouco tempo, a minha mulher e eu sofremos a experiência mais dura das nossas vidas: a eutanásia da nossa querida cadela, Murphy. Lembro-me que nos olhámos momentos antes de ela dar o seu último suspiro. Nos seus olhos vi reflectida uma entranhada mistura de confusão e tranquilidade ao saber que estávamos os dois ao seu lado.

As pessoas que nunca tiveram um cão e vêem os seus amigos a chorar pela perda do seu, muitas vezes acham que é algo exagerado; afinal de contas, pensam, “é só um cão”. Contudo, quem já teve e adorou um cão sabe perfeitamente que nunca é “só um cão”.

Falei muitas vezes com amigos que me confessaram, com grande sentimento de culpa, que choraram mais a perda do seu cão que a de um amigo ou parente. Estudos demonstram que, para a maioria, a perda de um cão é comparável, em quase todos os sentidos, à perda de uma pessoa querida. Lamentavelmente, na nossa cultura não abundam expressões de luto pela morte de um cão, o que não ajuda a normalizar as demonstrações públicas de dor pela perda dos nossos queridos seres peludos.

Quem sabe se, se as pessoas soubessem o intenso e forte que é o laço entre um cão e o seu dono, compreenderiam melhor a dor que se sente e isso ajudaria os donos a assimilar melhor a morte dos seus animais de estimação e a passar a página. O que é que os cães têm de tão especial para que formem laços tão fortes com os humanos?

Para começar, há 10 mil anos que o cão adapta a sua vida à nossa. E muito bem: é o único animal que evoluiu especificamente para ser nosso amigo e companheiro. O antropólogo Brian Hare desenvolveu a “hipótese da domesticação”, para explicar como é que o cão evoluiu desde o seu antepassado, o lobo cinzento, até se converter num animal com capacidades sociais, com o qual interagimos quase da mesma forma como com outros humanos.

Talvez uma das razões pelas quais as relações com os cães são até mais satisfatórias que aquelas com humanos é que os cães nos oferecem o seu afecto de forma incondicional, sem nos julgar. É como se costuma dizer: “Quem me dera converter-me na pessoa que o meu cão acha que eu sou”.

Não se trata de algo fortuito. Durante gerações o cão evoluiu para prestar atenção ao ser humano, e ressonâncias magnéticas ao cérebro destes animais mostram que eles respondem aos elogios dos seus donos com a mesma intensidade de quando se lhes dá comida. Na verdade, para alguns cães, os elogios são até um incentivo maior que a comida. Os cães são capazes de reconhecer as pessoas e de aprender a interpretar os seus estados de ânimo, simplesmente a partir das expressões faciais. Os estudos científicos também demonstram que os cães podem perceber as intenções dos humanos, tentam ajudar os donos e inclusive evitam as pessoas que não colaboram com estes, ou que não os tratam bem.

Como seria de esperar, os humanos reagem positivamente a estas demonstrações de afecto, ajuda e lealdade incondicionais. O simples feito de olhar para um cão pode fazer-nos sorrir. Os donos de cães mostram, em média, um maior nível de bem-estar e felicidade, do que as pessoas que têm gatos ou que não têm animais de estimação. Um estudo recente sobre o fenómeno de chamar as pessoas pelo nome errado deixa claro os fortes laços que ligam cães a humanos. Nesse estudo revelou-se que muitas vezes os membros de uma família se enganam e chamam pelo nome do cão a outras pessoas, o que indica que o nome do cão se extrai do mesmo grupo cognitivo que o dos membros humanos da família. Curiosamente, raras vezes acontece o mesmo com os nomes de gatos.

Por tudo isto, não é de estranhar que uma pessoa tenha tantas saudades do seu cão quando este morre. A psicóloga Julie Axelrod salienta que a perda de um cão é tão dolorosa, porque os seus donos não estão só a perder um animal, mas sim uma fonte de amor incondicional, um companheiro essencial que oferece segurança e tranquilidade e até um protegido que tratamos como uma criança.

A perda de um cão também pode alterar a rotina diária do seu dono de forma mais significativa do que a perda de um amigo ou familiar. Muitas vezes, os donos de cães organizam os seus horários em torno das necessidades do seu animal de estimação. Estas mudanças na rotina e frequentemente no estilo de vida são a principal fonte de stress. De acordo com um estudo recente, muitas pessoas que perderam o seu cão chegaram inclusive a confundir coisas ambíguas que ouvem e vêem com os ruídos que faziam os seus falecidos animais. Isto acontece sobretudo pouco depois da morte do cão e com pessoas que estavam muito ligadas ao seu animal.

Após a duríssima experiência que é perder um cão, os donos habituam-se tanto à reconfortante e incondicional presença destes companheiros que acabam, a maioria das vezes, por adoptar outro. Eu também tenho muitas saudades do meu cão, mas tenho a certeza que com o tempo superarei a sua perda.

Frank T. McAndrew é professor de Psicologia do Knox College. Este artigo foi publicado originalmente no The Conversation. Aqui podes ler essa publicação.

