Perguntamos por que as pessoas estão comprando tanto papel higiênico

Vamos deixar uma coisa acertada aqui logo de cara: a crise do papel higiênico é idiotice. Assim, por que as pessoas estão estocando papel higiênico durante uma epidemia que afeta o sistema respiratório, e não o intestino (ou seja: o coronavírus não te faz cagar). Além disso, não dá pra comer papel higiênico, não dá pra beber papel higiênico, e não dá pra abastecer seu carro com papel higiênico. É um produto com um único propósito que não ajuda nessa situação, e mesmo assim tem gente brigando nos mercados por causa de papel higiênico.

Então o que está acontecendo? Por que as pessoas estão determinadas a estocar papel higiênico? Para descobrir, passamos nos supermercados Woolies e Costco na madrugada para entrevistar pessoas comprando grandes quantidades de papel higiênico. Nenhuma delas quis aparecer nas fotos, então fotografamos os carrinhos delas e falamos sobre estar preparado.

Videos by VICE

Lily, 65 anos

VICE: Oi, Lily. Por que você está comprando tanto papel higiênico?

Lily: Estou comprando porque estou vendo todo mundo entrar em pânico, então também entrei em pânico [risos]. Eu diria que estou comprando por precaução. É importante manter a higiene, com o vírus e tudo mais, sabe. Não vale arriscar sua vida acima de todas as coisas.

Mas pelo que eu sei, o vírus não afeta o sistema gastrointestinal.

Sim, mas… sabe.

Não sei.

É que todos os meus amigos estão surtando com papel higiênico. Todos, até o pessoal do trabalho. E meus parentes no exterior também, todo mundo está preocupado com essa situação.

Você ouviu falar que tem gente revendendo papel higiênico no eBay?

Sim, é horrível. Muito perturbador. As pessoas estão tirando vantagem dos outros, não existe compaixão. Eu até diria que isso é crime.

Hayden, 30 anos

Oi, Hayden, me fala uma coisa, por que você está estocando papel higiênico?

Hayden: Tenho medo que o pessoal compre tudo antes de mim, e quando eu realmente precisar, vai estar esgotado. E tenho cinco irmãos com suas próprias famílias, então também estou comprando pra eles.

Mas por que papel higiênico especificamente, em vez de qualquer outra coisa?

Não está faltando alimentos, pelo menos por enquanto. Por alguma razão, todo mundo está atrás de papel higiênico agora.

Por que você acha que é assim?

Não sei, é algo em demanda agora por algum motivo, então estou comprando. Se quer usar, você tem que comprar. É um item de luxo, cara.

O que te levou a querer comprar papel higiênico? Teve alguma notícia em particular?

Principalmente as notícias sobre todo mundo enlouquecendo com isso. Ah, mas também tem as coisas que você vê nas redes sociais – Facebook, Instagram, Twitter e em todos os canais de notícia na TV.

Você tem medo que a situação com o vírus piore muito?

Por enquanto não estou tão preocupado assim. Talvez 5/10.

Danny, 21 anos

Oi, Danny. Por que você está comprando todo esse papel higiênico?

Danny: Por que somos todos idiotas. Sério.

Você acha que a crise do papel higiênico é uma coisa de mentalidade de acumulador?

Cem por cento. Acho que é muito pânico desnecessário e só aquele medo geral de sair perdendo. Não tem como alguém usar tanto papel higiênico tão rápido. Tipo, vai todo mundo ter diarreia crônica do nada?

Mas você também está levando três pacotões.

Estou literalmente sem papel em casa. Além disso, o Costco tem a regra de um pacote por pessoa agora – nesta loja pelo menos. Estou aqui com meu dois amigos – um está empurrando o carrinho aqui do meu lado, e o outro está pegando mais comida. Estamos pegando bastante agora para não ter que voltar pra este inferno.

Tem bastante comida no seu carrinho também – vocês estão estocando ou só com fome?

É só fome mesmo.

Vocês estão pegando mais alguma coisa além de papel higiênico?

Bom, também estamos comprando um monte de pães doces Costco. Essa porra é uma delícia. Acho que também vou comprar um daqueles potes gigantes de pretzels, já volto.

Ashley, 30 anos

Oi, Ashley, por que você acha que os australianos estão comprando um monte de papel higiênico entre todas as coisas?

Ashley: Acho que o pessoal está com medo. As pessoas estão com medo de não poder sair de casa e ficar sem. É um tipo de pânico coletivo, acho. Estou comprando aqui porque estamos realmente sem papel em casa.

O que você acha que desencadeou esse pânico?

As notícias, com certeza. Acho que as notícias assustaram todo mundo com o coronavírus, e agora todo mundo está fazendo coisas sem noção como o episódio do papel higiênico.

Algum dos seus amigos está comprando papel higiênico por pânico?

Não que eu saiba – mas consigo pensar em uma ou duas pessoas que podem estar estocando em segredo.

Você tem medo que o vírus possa sair do controle?

Não estou muito preocupada com isso agora, talvez mais por causa deste aqui [aponta pro bebê no carrinho]. Se estivesse grávida, talvez eu estivesse mais preocupada. Acho que minha maior preocupação é que as fraldas esgotem no futuro.

Falando nisso, você acha que as pessoas deveriam estar estocando alguma coisa?

Claro que não. Mas olha, se eu estivesse estocando alguma coisa, seria comida, comida de bebê, água e remédios. Não entendo a coisa do papel higiênico.

Jon, 29 anos

Oi, Jon. O que você acha desse fiasco todo do papel higiênico?

Jon: Bom, estamos comprando porque quase acabou em casa, então realmente precisamos. É bem frustrante ter que entrar na fila para pegar um pacote. Não sabemos porque todo mundo está comprando.

Qual você acha que é a razão por trás disso?

Bom, acho que tem a ver com o vírus, mas não entendo por que papel higiênico. Eu morava num lugar que sempre sofria com desastres naturais, e ninguém estocava papel higiênico lá. As pessoas estocavam comida, lanternas, velas, esse tipo de coisa. Nunca estoquei papel higiênico na minha vida. Se você acha que o mundo vai acabar, por que precisa estar com a bunda limpa? Não entendo.

Você tem algum amigo que está surtando com o vírus?

Acho que não. Tenho muitos amigos na área da saúde, então estamos atualizados com a situação. Sabemos que a taxa de mortalidade é baixa, então o vírus não vai realmente matar todo mundo. Pra nós é como uma gripe, sério.

Quão preocupado você está com o vírus no geral?

Nada preocupado, cara. Só estou esperando as passagens de avião ficarem ainda mais barata, para poder viajar. Honestamente, eu não poderia estar menos preocupado com isso. Mas acompanho vários esportes, então estou mais preocupado com os jogos sendo cancelados por causa disso.

Você ouviu falar que tem gente revendendo papel higiênico por preços insanos na internet?

Não tinha ouvido, isso é novidade pra mim. Por quanto estão vendendo?

Alguns por centenas de dólares, e agora tem alguém vendendo um rolo por mil dólares – mas provavelmente como piada.

Acho que vou vender alguns também então – fantástico. Cara, eu estava pensando em vender um pacote por 10 ou 15 dólares, mas agora vou ter que pesquisar melhor, né.

Siga o Eddy no Twitter e Instagram.

Matéria originalmente publicada na VICE Austrália.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.