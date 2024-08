Perguntamos pra pessoas brancas de dreads: ‘por quê?’

De todas as escolhas pouco populares de gente branca em 2017, dreadlock definitivamente é uma das principais. Ou porque pra brancos dreads significam ser um vagabundo mal lavado maconheiro, ou porque pra eles são culturalmente ofensivos. Particularmente esse último.



Como Miley Cyrus descobriu quando assassinou a tradicional dança Mapouka em algo chamado twerk, ou quando as modelos da Victoria’s Secret usaram cocares de índios norte-americanos em 2012, ou quando várias modelos da Victoria’s Secret usaram contas africanas em 2017, apropriação cultural simplesmente não é mais aceitável. Na verdade, é um jeito muito eficiente de deixar as pessoas putas.

Então por que gente branca escolhe usar dread? Eles não veem seus dreads como falta de higiene ou apropriação? Perguntamos para alguns deles na tentativa de descobrir.

Tasha, 25 anos

Usa dreads há quase dois anos

VICE: Ei, Tasha, você deve ter visto matérias como 7 Razões Por Que Brancos Não Deveriam Usar Penteados Negros ou Dreads Não É OK Para Brancos na internet. O que você acha de tudo isso?

Tasha: Nunca ouvi ninguém dizer isso. Dreads são um penteado histórico que vem da Grécia Antiga até o Egito, com os primeiros retratos de dreads sendo imagens da deusa hindu Shiva. E sim, dreads são populares hoje na cultura rastafari, além de um jeito muito eficiente de usar cabelo afro, mas não se originaram aí. Se isso tivesse sido criado exclusivamente para essa cultura, eu entenderia. O que mais me irrita nesses comentários é que já falei com muitos negros sobre essa questão e ninguém tinha um problema com brancos de dread. Na verdade, negros sempre elogiam meus dreads. Pela minha experiência, são só os justiceiros da internet procurando um motivo para reclamar.

Me conte a história dos seus dreads. Como você fez eles?

Sempre gostei desse visual e já queria fazer há uns cinco anos, e também odeio pentear o cabelo. Aí, quando comecei a viajar, decidi finalmente fazer para manter meu cabelo arrumado e sem precisar de muita manutenção. Bom, pouca manutenção a curto prazo. Dreads são confortáveis e me fazem sentir confortável. Também raspo os lados da cabeça porque gosto de sentir o vento e não ter os dreads caindo no meu rosto. Eu gostaria de ver os dreads se tornarem um penteado mais mainstream e nem sempre associado a hippies. Muitas vezes as pessoas fazem dreads porque é legal e prático.

OK, revelando tudo aqui: na minha cabeça, dreads são coisa de gente que fuma bong e cheira a patchuli e suor. Desculpe.

Olha, eu não fumo maconha. Tomo banho todo dia, sou louca por limpeza e odeio quem fica sentado o dia inteiro sem fazer nada. Além disso, a maioria das pessoas que conheço que são maconheiros típicos não usam dreads. Pode ser o caso em alguns países, mas não na minha vida no Reino Unido ou na Austrália.

Qual seu conselho para quem decidir usar dreads?

Pensei bem sobre isso, e se ainda quiser, faça. É um grande compromisso, mas agora não acho que eu conseguiria voltar a usar o cabelo normal.

Gregory, 25 anos

Usa dreads há oito anos

Ei, Gregory, você já se sentiu culturalmente inapropriado usando dreads?

Nunca ninguém teve problemas com meus dreads. Cresci surfando, nadando em água salgada com cabelo encaracolado. É impossível não ficar com o cabelo embaraçado, então os dreads eram uma solução muito prática. Isso foi antes de eu saber o que era o Rastafarianismo. Eu também não sabia que dreads eram significantes para negros porque via gente usando eles quase todo dia na vida na praia. A única vez que vi alguém mencionar isso foi sobre questões dos cocares indígenas. Estamos no século 21 e já passou da hora de se agarrar a semântica cultural. Em vez de ficar procurando problemas com o politicamente correto, deveríamos celebrar a diversidade cultural. Então até que uma pessoa negra me aborde com pontos válidos sobre por que estou sendo insensível, vou continuar usando. Só acho que comentários como ‘dreads são só para negros’ são o oposto de progresso cultural.

Você usa dreads há oito anos. É muito, muito tempo.

Comecei a usar dreads quando tinha 17 anos. Eu queria fazer há anos mas minha mãe não deixava. Ela também dizia que eu não podia me tatuar, fumar e todas essas coisas aconteceram, então talvez seja um sinal de rebelião. Algum tempo atrás eu estava pensando em cortá-los, cheguei muito perto, mas agora fico feliz de ter deixado e me apaixonei por eles de novo. Só acho confortável e gosto da estética. Depois de ter dreads por tanto tempo, agora sinto que eles são parte da minha personalidade e fiquei feliz em mantê-los.

Você se descreveria como um neohippie?

Olha, estereótipos existem por uma razão e conheço mesmo uns hippies maconheiros de dread. Mas não sou um deles.

Katie, 26 anos

Usa dreads há três meses

Ei, Katie, você acha que dreads são só para negros?

As pessoas presumem automaticamente que dreads são parte da cultura Bob Marley/Rasta. Mas acho que são uma escolha pessoal, e não têm tanto a ver com cultura. É algo bastante mainstream hoje: jogadores de basquete, cantores, todo mundo tem dreads.

Por que você fez dreads?

Eu queria fazer dreads desde que era criança, crescendo cercada por garotas surfistas e caras com dreads loiros. Dreads são muito convenientes. Você lava seu cabelo uma vez por semana, coloca o spray e pronto. Na verdade, quero deixar eles mais longos um pouco.

Qual o pior comentário que você já recebeu sobre seu cabelo?

Que dreads são anti-higiênicos, que não tomo banho, ou que não lavo o cabelo.

Qual foi a última vez que você tomou banho?

Tomo banho todo dia.

Bom saber. Agora, você me disse que a família da sua mãe é russa e a família do seu pai é alemã. É um combo estranho para alguém com dreads.

Provavelmente sou a primeira alemã-russa a usar dreads. Reconheço que não posso ir pra Rússia assim. Eu seria apedrejada em público com esse penteado.

Josh, 21 anos

Ei, Josh, há quanto tempo você usa dreads?

Desde dezembro do ano passado.

Por que você fez dreads?

Você já viu uma pessoa de dreads e esse penteado não combinava com ela? Não. Porque dread combina com todo mundo, é ótimo. Eu adoro.

E o Justin Bieber? Ele ficou parecendo um esfregão?

Acho que ficou muito bem nele. Sério.

Você acha que dreads combinariam comigo, com a minha cara blasê/pretenciosa francesa?

Consigo te imaginar usando dreads e ficaria ótimo. Sério!

