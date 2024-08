Perguntei para meus dates no Tinder por que não deu certo

Texto originalmente publicado na VICE UK.

O Tinder é uma benção mesmo. Ele ajuda corações partidos, facilita o processo de conhecer novas pessoas e permite que você se apresente na sua melhor versão editada. Mesmo assim, nem todo date acaba numa noite de paixão, quanto mais num relacionamento. Muitas vezes acontece das coisas darem errado.

Mas por quê? Foi algo que eu disse ou fiz? Eu estava com alguma coisa no dente? Entrei em contato com algumas garotas que conheci pelo aplicativo para descobrir.

A primeira garota que abordei foi a Anne*. Em outubro de 2014, lembro de estar deitada na cama, passando pelas fotos do Tinder enquanto me curava de uma ressaca, quando dei match com a Anne, e ela me mandou mensagem. Ela acabou perguntando se podia vir pra minha casa, prometendo trazer uma garrafa de vinho. A noite foi ótima, mas nunca mais nos falamos.



Procurei por ela no Facebook, e perguntei se podia me dizer o que tinha dado errado. Meia hora depois, ela respondeu: “Ei, claro. Mas, honestamente, não lembro de você e passei a última meia hora me sentindo bem mal com isso. Estou com vergonha”.

Eita! Felizmente, encontrei outras três mulheres que lembravam de mim. E foi isso que elas disseram:

Santi, 28 anos

Nosso primeiro encontro foi no dia 23 de outubro de 2014. Só tivemos um, mas somos amigas agora.

VICE: Qual foi sua primeira impressão sobre mim?

Bom, eu já te conhecia porque tínhamos amigos em comum que planejavam juntar a gente. Mas ganhamos deles dando match no Tinder. Quando finalmente nos conhecemos, te achei bonita. Mas acho que você podia trabalhar no jeito como anda – você anda muito devagar e despreocupadamente, não é muito atraente.

Fomos ao zoológico no nosso encontro.

Sim, acho que passamos uma hora falando sobre bactérias, e por que cachorros podem comer a própria merda e humanos não. Acho que depois disso só falamos sobre política e grandes conceitos filosóficos. Provavelmente não são os melhores assuntos para um primeiro encontro. Deveríamos ter tentado nos conhecer num nível pessoal. Mas me diverti bastante. Depois do zoológico, bebemos cerveja num pub e falamos sobre feminismo. Mais tarde, comemos pizza e jogamos sinuca.

Você acha que tinha uma tensão sexual entre a gente?

É difícil dizer agora. Acho que não. Fiquei surpresa quando você me beijou na frente do pub. Mas nosso encontro já estava durando oito horas, então talvez fizesse sentido. Depois do beijo, você queria que eu fosse pra sua casa mas eu não tinha muita certeza. Gostei muito de você, mas tive medo que se as coisas fossem rápido demais, nós duas perderíamos o interesse. Mas acabamos indo para sua casa mesmo assim. Lembro que seu quarto me pareceu muito estéril – o tipo de lugar onde um artista atormentado moraria.

Por que você acha que não tivemos um segundo encontro?

Sei exatamente o porquê. Achei nosso encontro incrível. Não fiquei me perguntando que hora era ou pensando numa desculpa para ir embora. Mas não tive notícias suas no dia seguinte. Mais tarde, quando e mandei uma mensagem boba perguntando sobre um programa de TV, você até respondeu, mas não perguntou nada de volta. Nem tentei te mandar mensagem de novo — acho que nós duas estragamos essa chance.

Você achou que eu estava te dispensando?

Sua mensagem deu a impressão de que você não estava interessada. Pensando agora, acho que eu provavelmente estava só me protegendo. Eu estava insegura e achei que se isso não fosse dar em nada, eu podia terminar antes de ficar muito envolvida. Se a gente nunca mais tivesse se falado, eu ainda estaria sob a impressão de que você odiou nosso encontro. Mas quando nos vimos de novo mais tarde, você me disse que tinha adorado o date e se divertido muito, e que não queria deixar a coisa morrer. Foi um caso idiota de erro de comunicação.

Eva, 22 anos

Eva e eu tivemos alguns encontros este verão.

VICE: Demos match, mas lembro que levou muito tempo pra gente finalmente sair.

Sim, verdade – nossas conversas não fluíam naturalmente. A gente demorava pra responder, mas achei divertido. Acho que é parte do jogo.

Acabei te convidando para sair, mas você não respondeu.

Sim, não lembro por quê. Não era porque eu não queria sair com você.

Mas depois você acabou me convidando, e lembro que nós duas estávamos bebendo antes do nosso primeiro encontro.

Sim, eu não queria ir no começo. Eu estava nervosa e ainda tentando superar outra pessoa, mas uma amiga me obrigou a ir. Chegamos ao mesmo tempo e a coisa foi meio estranha; antes da gente conseguir conversar um pouco, dois caras bêbados começaram a falar com a gente. Mas zoamos um pouco com eles, o que me fez sentir que a gente já se conhecia.

Lembro que em certo ponto você ficou realmente irritada porque os caras não paravam de tentar puxar assunto, e simplesmente saiu andando. Achei o jeito como você deixou seu limite claro muito atraente. Continuamos bebendo e rindo. Me senti muito confortável com você.

Teve alguma coisa que você não gostou em mim?

Quando nos conhecemos, não me senti realmente atraída sexualmente por você. Além disso, você não sabia como flertar – você não estava me olhando de um jeito sedutor, não me tocou ou mostrou que estava procurando alguma tensão sexual. Isso deu a impressão de que você não estava realmente interessada em mim, mas estava.

Sim, estava. Saímos por algumas semanas, mas aí a coisa perdeu o gás. Por que você acha que não deu certo entre a gente?

Acho que nenhuma de nós estava pronta para um relacionamento. Na época, eu não sabia o que fazer da vida e tinha acabado de terminar com outra pessoa. Eu queria sair com alguém sem criar expectativas, mas não consegui. Acho que provavelmente falamos muito sobre isso. Você queria que as coisas ficassem claras logo de começo, em vez de só se soltar e ver onde a correnteza nos levava.

Daanie, 31 anos

Daanie e eu demos match em 2013. Saímos por dois meses.

VICE: Por que você curtiu minha foto?

Achei seu perfil hilário. Nossas conversas também eram muito engraçadas.

No nosso primeiro encontro, eu vim te visitar em Roterdã.

Fomos ao Euromast (uma torre de observação em Roterdã) – para ver o pôr do sol e a vista mais incrível da cidade. Depois disso, fomos comer hambúrguer e tomar cerveja. Quando nosso encontro acabou, eu fui com você até a estação de trem e nos beijamos na rua.

Gostamos muito uma da outra, mas acabou rápido.

No nosso segundo encontro, vim te visitar em Amsterdã e você me buscou na estação numa bicicleta de dois lugares. Foi engraçado, mas fiquei com medo de cair. Claro, aquela bicicleta não foi o motivo para as coisas não darem certo entre nós. Você ia passar seis meses fazendo intercâmbio na Austrália, então eu sabia que me apaixonar por você era uma má ideia. Mesmo assim me apaixonei.

Na sua festa de despedida em Amsterdã, eu planejava voltar para Roterdã naquela mesma noite, mas perdi o trem e acabei dormindo na sua casa. Você me levou pro seu quarto e a gente teve uma conversa, na qual ficou claro que você queria estar solteira na sua viagem pra Austrália. Depois disso você voltou pra festa, e eu fiquei deitada na sua cama ouvindo seus colegas de apartamento transando.

*Os nomes foram alterados.

