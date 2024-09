Pessoas mostram quais roupas usaram para dar um pé na bunda de alguém

É fácil esquecer quão doloroso acabar com alguém pode ser. Levar um pé na bunda é triste, mas pelo menos você não tem que ficar dias, semanas ou até meses fritando sobre isso – se preocupando com o que dizer, como dizer e quão chateada a pessoa que você já amou vai ficar.



Dizem por aí que você tem que se vestir para o trabalho que quer – mas você pode se vestir para a separação que quer? O que você usa no último date quando quer que seu futuro ex sofra, ou quando quer acabar tudo do jeito mais suave possível? Para descobrir, pedi a várias pessoas para posar com as roupas que usaram quando terminaram seu último relacionamento, e explicar por que escolheram esse visual.

Videos by VICE

Marija, 25 anos

“Nos conhecemos através de amigos em comum, então quando chegou a hora de terminar, eu sabia que tinha que fazer do jeito mais simpático possível porque ainda teríamos que nos encontrar. Era muito importante pra mim continuar me dando bem com ele, então para tornar a coisa o menos dolorosa possível, planejei o rompimento cuidadosamente. Escolhi esse look porque parece extremamente neutro – eu não queria mandar nenhuma mensagem além de que eu estava falando sério.”

Bruna, 20 anos





“Terminar com ele parecia uma reunião de negócios. Planejei tudo assim e me vesti de acordo. Combinei de nos encontrarmos num café, disse a ele o que tinha que dizer, me levantei e fui embora. Ele ficou sentado lá como uma estátua, sem dizer nada. Uma das razões para eu querer terminar com ele é que ele era insuportavelmente quieto.”

Aleksandar, 35 anos





“Eu não tinha planejado terminar com ela antes disso realmente acontecer. Eu estava tomando banho, e ela pegou meu celular e achou minhas DMs do Instagram onde eu meio que flertava com outras garotas. Ela me confrontou na frente do banheiro e começamos a brigar ali mesmo. Essas roupas não são exatamente o que você escolheria usar para terminar uma relação, mas foi a primeira coisa que achei para vestir.”

Tara, 24 anos





“Eu estava com o cara há dois anos, mas mesmo depois de todo esse tempo, eu ainda não sabia em que pé estávamos. Ele agia muito como um folgado sem noção, o que me deixava louca. Uma noite, cerca de um mês atrás, decidi sentar com ele e conseguir todas as respostas que eu queria. Eu não planejava exatamente terminar, mas estava preparada pra isso. Decidi usar uma roupa que me fizesse sentir superbem no caso de acabar me sentindo muito mal. Terminamos naquela noite.”

Milena, 25 anos





“Eu morava com meu então namorado há alguns anos quando senti que era hora de terminar. Eu não sabia como abordar a questão, mas acho que escolhi esse visu horrível para facilitar as coisas pra ele. Era meu jeito de dizer que eu não era tão incrível assim e que ele estaria melhor sem mim. É meu look clássico de ficar em casa – uma camiseta manchada e uma calça de pijama furada. Normalmente, eu nem sonharia em usar essas roupas pra ir no mercado da esquina.”

Andela, 28 anos





“Foi uma separação muito dolorosa e a única vez que usei esse vestido. Agora ele fica lá, no meu closet, mesmo sendo do meu estilista favorito. Na minha cabeça, esse vestido está profundamente associado com o que aconteceu. Eu estava usando ele porque era novinho e eu queria estar bonita, mas as coisas não acabaram bem porque meu ex é um idiota.”

Matéria originalmente publicada pela VICE Sérvia.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Tradução do inglês por Marina Schnoor.