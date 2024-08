Pessoas nos contaram as piores sacanagens que já ouviram durante o sexo

Tem uma lenda urbana sobre um homem erudito e educado que roda vários fóruns na internet. O tipo de homem que você adoraria apresentar para os seus pais; o tipo de cara ideal pra você dar aquela sentada na cara. E a história é assim: ele estava saindo com uma garota legal, com mais experiência sexual e mais kink que ele. Papo vai, papo vem, a mina sugere falar umas putarias e, no calor da emoção, confessa que adora ser verbalmente degradada. O cara não sabe se tem as capacidades eróticas necessárias para satisfazer esse pedido, mas não descarta inteiramente a ideia. Alguns dias depois, eles estão fazendo sexo de quatro quando ela pede para ele falar umas obscenidades. Ele recorre aos cantos mais diabólicos da sua mente e resolve dizer…

“Tá gostando, sua retardada?”

Quando as sacanagens certas são ditas, isso pode fazer o sexo transcender o prazer carnal. É como aquele ponto onde você tomou um ácido potente e percebe que sua mente está em sinergia com tudo ao seu redor; a crista de uma onda que vai crescendo num delírio etéreo tácito enquanto você vai de orgasmo a orgasmo. Mas quando alguém te chama de “sua retardada”, bom, é broxante na melhor das hipóteses, garantia de gerar uma seca entre as pernas da moça. Na pior? É ofensivo pra caralho, a menos que você curta gírias pejorativas desse tipo.

Claro, não dá pra culpar o cara por essa abominação acidental. Tenho certeza que ele estava fazendo seu melhor para agradar a parceira, como todo mundo que já acabou soltando algo igualmente vergonhoso. Acredito flopar na hora de falar putaria está relacionado com uma falta de experiência, especialmente com um novo parceiro sexual. Felizmente, isso significa que – com um pouco de tempo e atenção – qualquer pessoa pode desenvolver uma língua erótica intoxicante. Também significa que encontros casuais e relacionamentos desequilibrados são um campo fértil para histórias de palavras sacanas que saíram errado.

Para celebrar esses vacilos do passado, perguntamos quais as piores putarias que as pessoas já ouviram durante o sexo. Ficamos na torcida por um futuro de gemidos e palavras bem escolhidas para manter todo mundo transando.

Pai de pet

Eu estava num relacionamento de BDSM bastante aberto. Quando ele me pediu para latir, tudo bem. Quando ele pediu pra chamá-lo de papaizinho, também tudo bem. Mas quando as duas coisas se misturavam, o clima ia pro saco pra mim. Ter um pai, beleza. Ser um cachorro, OK. Ter essa nova figura de pai de pet na minha vida, me perguntando como estou indo na escola de adestração e o que pretendo fazer da vida além de correr atrás da bolinha no parque… não é o cenário quente de BDSM que eu estava esperando. – Ariel, 31 anos





Biologia 01

Um cara uma vez sussurrou “Vamos fazer bebês” pra mim na cama. Primeiro: fazer bebês não é lá muito sexy. Segundo: também sou homem. – Greg, 30 anos

Moby Dick

Conheci um cara pelo Tinder e vamos dizer que ele era bem-dotado. Estávamos transando quando ele começou a dizer “Você gosta de sentir o Moby dentro de você?” Sim, ele tinha apelidado o próprio pinto em homenagem à baleia mais famosa da literatura – e tudo bem, mas foi meio estranho ele não ter mencionado isso antes. O problema é que, do meu ponto de vista, só consegui imaginar o DJ Moby e sua careca brilhante entrando e saindo da minha vagina. Foi muito engraçado. – Rosa, 29 anos

Schadenfreude

Eu estava ficando com uma mina alemã e pedi para ela falar umas putarias em alemão enquanto a gente transava. Depois que terminamos, ela revelou que não estava falando nada sensual, mas coisas como “Tenho que buscar minha roupa na lavanderia” ou “Pisei num cocô de cachorro descalça”. – Aaron, 28 anos





Eu tinha 21 anos, era inexperiente sexualmente e ainda me sentia meio virgem. Conheci um cara pela internet, nós dois gostávamos dos filmes do Charlie Kaufman e ele parecia bem legal. A primeira vez que nos encontramos foi na festa na casa de um amigo dele. Depois de uma noite conversando com ele e seus amigos – e sem nenhum avanço romântico ou sexual antes – ele colocou sua mãozinha na minha coxa e perguntou, do nada, “Quer que eu lamba sua buceta?” Por incrível que pareça, eu não quis. – Antonina, 27 anos

O extraterrestre

Eu e um cara estávamos tendo uma conversa erótica quando ele perguntou se eu era “ativa”. Questionei se ele queria dizer sexualmente porque, bom, eu já estava em cima dele. Aí ele disse, apontando para sua bicicleta “Você anda?” Confirmei que eu tinha uma bicicleta, sim. Ele respondeu “Bom, eu podia te colocar na minha cesta e você podia ser meu ET”, enquanto ainda me acariciava. Nunca mais vi ET do mesmo jeito. – Svetlana, 24 anos





Vai uma batata aí?

Quando era mais novo, eu e um grupo de amigos passamos uma noite inteira tentando fazer dois amigos nossos ficarem. A história acabou com ele ganhando uma punheta no sofá da casa dos meus pais, embaixo de um cobertor de zebrinha, enquanto todo mundo dormia no segundo andar. Na manhã seguinte, a gente queria saber o que tinha acontecido. Ele estava extremamente envergonhado com a coisa toda, e acabou soltando que ela tinha dito algo estranho para ele durante o ato. Parece que ela virou pra ele do nada e disse “Gosto muito de batata assada”. O que obviamente deixou o menino bolado e colocou dúvidas sobre sua potência sexual de 17 anos. – Mike, 26 anos

Personal trainer

Eu estava transando com uma garota que sempre dizia “Sim, ótimo, você está indo muito bem, continue assim”, como se ela fosse minha professora de educação física do colégio. – Charlie, 25 anos





Limpador de Chaminé

Meu ex era um metaleiro meio bocó. Uma noite estávamos transando na clássica posição papai-mamãe. Do nada, ele fez um sotaque caipira e disse “Posso limpar sua chaminé, senhor?” Somos de Londres, OK, mas sou mulher. Tivemos que parar tudo e nenhum de nós gozou, não que ele já tivesse me feito gozar antes. – Grace, 20 anos

