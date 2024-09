Imagens dos poderosos protestos no Aeroporto JFK contra as medidas de Trump

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

No sábado, 28 de Janeiro, fui ao Aeroporto JFK, em Nova Iorque, não porque pensei que teria a oportunidade de tirar boas fotos, mas porque sou um americano com uma linhagem familiar só possível na América: a minha mãe é do México, o meu do Egipto e eu sou um muçulmano praticante. Estive lá, tal como muitos outros, porque Donald Trump assinou uma ordem executiva que bloqueia a entrada no país de refugiados e cidadãos provenientes de vários países de maioria muçulmana. Quando algo como isto acontece, não podes ficar em casa.

Quando cheguei, ouvi os cânticos a ecoar pelo estacionamento. Os protestos espalharam-se a partir da entrada do Terminal 4, onde cerca de uma dúzia de pessoas acabou por ser detida em consequência do bloqueio.

A imagem que se pode ver acima, é de Mazeeda Uddin, fundadora do South Asian Fund for Education, Scholarship, and Training (SAFEST), uma organização que providencia apoio educativo à comunidade do Sul da Ásia. Mazeeda tem o seu hijab na cabeça e ao fundo pode ver-se uma bandeira americana. Via-a no meio da multidão a gritar “FUCK TRUMP!” e foi como ver a minha avó, cheia de paixão, a expressar os seus sentimentos sem qualquer tipo de reserva.

Sempre que vejo entrevistas da conselheira de Trump, Kellyanne Conway, ou do próprio Trump, a promover a construção do muro na fronteira com o México, ou a proibição de muçulmanos viajarem para os Estados Unidos, sinto que a minha comunidade não é tão valorizada como outras no país. Mas o cartaz que um jovem levava consigo teve também um grande impacto em mim. Dizia “NYC Jews Against Islamophobia” e fez-me perceber que há outras comunidades a juntarem-se para protegerem os meus direitos. Tenho muita sorte de ter vizinhos destes.

Em circunstâncias normais é complicado fazer com que alguém te vá buscar ao Aeroporto JFK, mas no sábado, centenas de pessoas foram até lá voluntariamente (houve ainda protestos noutros aeroportos por todo o país e comícios em espaços públicos no domingo seguinte).

E à medida que a noite avançava, deu-se um daqueles momentos “à Nova Iorque”, dezenas de pizzas começaram a ser entregues no Terminal 4.

