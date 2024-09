Fotos do Banheiro e da Cozinha de Solteiros Britânicos

Chega uma hora na vida de todo homem em que ele tem de parar de se comportar como um rato humano. Esse momento geralmente acontece quando ele se muda com um parceiro ou parceira, porque, se queremos que essa pessoa continue transando com a gente, ajuda deixá-la saber que conseguimos passar uma água num prato sujo em vez de ignorar a pilha de louça na pia e comer atum de um frisbee.

Dei uma olhada na casa de alguns colegas solteiros e tirei algumas fotos para documentar o ambiente imundo – ou, em alguns casos, bastante agradável – onde eles vivem.

TAYLOR, 19 ANOS, BENFLEET

VICE: Com que frequência você limpa seu apartamento?

Taylor: Uma vez por semana, talvez.

Seus convidados parecem se importar quando o lugar está bagunçado?

Alguns. Mas não muitos. É sossegado, sabe?

Você deixa sua mãe te visitar?

Não.

Qual foi a pior situação em que o apartamento ficou?

Não sei. Vomitei no chão do banheiro e não limpei direito. Fiquei tipo, “Ah, foda-se”.

Isso é bem foda, sim. Qual sua desculpa para quando o apartamento está uma zona?

Normalmente, não fico muito aqui: estou indo e voltando. E só apareço para pegar alguma coisa, aí saio de novo. Então, não limpo muito.

Legal, cara. Reparei que você coleciona umas coisas. Você quer falar um pouco sobre isso?

É, são só coisas legais. Gosto das coisas de gerações passadas. Coisas ligadas à guerra e tal.

Você me mostrou uma garrafa de unhas cortadas e uma de cabelo. O que é o cabelo?

É o que sai da minha escova de cabelo. Só tirei todo o cabelo e coloquei na garrafinha.

Você ainda coloca cabelo ali?

Às vezes, mas não sempre.

E qual a história das unhas?

Eu sempre cortava as unhas e deixava numa pilha, aí arrumei esse pote e coloquei-as ali.

Você já mostrou as garrafas para alguma garota?

Sim.

O que elas acharam?

Que é bizarro.

Obrigado, Taylor. Foi um prazer falar com você.

IKE, 25, CHELMSFORD

Com que frequência você limpa o apartamento?

Ike: Uma vez por semana, com sorte. Provavelmente, uma vez a cada duas semanas.

Com que frequência você troca seus lençóis?

Uma vez por semana. Isso é uma coisa que tenho como prioridade.

Qual sua justificativa para a bagunça?

Não dou a mínima, para ser honesto. É meu espaço. Se não quero limpar, não limpo.

O que você acha de gente limpa e arrumada?

É a escolha delas. Elas têm o direito de deixar o lugar delas do jeito que quiserem.

Mas é conveniente ter louça e coisas limpas para ter onde comer e tal, não? Qual o maior período que você deixou a louça acumular?

Eu literalmente crio vida extraterrestre na minha cozinha quando não lavo a louça por muito tempo. Elas começam a falar comigo.

Você já comeu de um desses pratos de novo?

Bom, sim. Fico enjoado quando tenho de lavar tudo.

O que as garotas acham do seu apartamento?

Eu não me importo, não é o apartamento delas.

Justo. Obrigado, Ike.

CHRIS, 25, DALSTON

VICE: Com que frequência você deixa sua mãe ver seu apartamento?

Chris: Moro em Londres há três anos, e ela nunca me visitou. Sou do norte, tipo, Harrogate.

Com que frequência você limpa seu apartamento?

Uma vez a cada três semanas, propriamente, com escova e tudo mais. Mas, todo sábado, jogo fora as latas de feijão e coisas assim.

Com que frequência você troca os lençóis?

Acabei de comprar lençóis novos, na verdade, da Ikea. Mas, até duas semanas atrás – e moro aqui há uns quatro ou cinco meses –, eu não tinha nenhuma roupa de cama. Era só um cobertor e um tapete de pele de onça que eu colocava em cima de um colchão.

E você nunca lavou essas coisas?

Não.

Qual sua justificativa para a bagunça?

Ter um colega de apartamento que é um merda. Moro com meu grande amigo Charlie. Um cara legal, mas o puto mais bagunceiro que já conheci. Eu normalmente bufo por causa da bagunça no meu quarto, mas não digo nada.

Quantos dias é normal usar a mesma cueca?

Um. Se fico sem cuecas, simplesmente não uso nenhuma. Já fiquei dois ou três meses sem usar cueca.

E com que frequência você troca de calça se não está usando cueca? Isso não faz a sua calça ser a sua cueca?

Não. Digamos que você vai mijar e balança o pinto para tirar as gotas – na cueca, as gotas ficam ali no mesmo lugar, e aí ela fica fedendo. Mas, se você não está usando cueca, as gotas caem na sua perna; portanto, não estão entrando em contato com a mesma superfície.

Justo. Você acha que ter uma namorada mudaria como vocês lidam com a limpeza do apartamento?

Sim, provavelmente. Acho que, quando começa a sair com alguém, você quer impressionar a pessoa. Quanto mais relaxado você fica…

Você faz aquela coisa padrão de arrumar o apartamento o mais rápido possível se uma garota está vindo?

Sim, enfio tudo no meu guarda-roupa e perco minha camiseta ou minha calça favoritas por uma semana. Eu não devia contar isso, mas, às vezes, coloco coisas estrategicamente, coisas que acho legal ou que me fazem parecer um cara legal. Tipo, não me importo de jogar fora, digamos, um presente que alguém do trabalho me deu no Natal, porque vai ser, tipo, “O que é aquilo?”. “Uma pessoa do trabalho me deu.” “Ah, o que você faz?” E aí eu falo do meu trabalho. Provavelmente, estou parecendo um babaca agora.

Logo, você tenta impressionar as garotas com o seu trabalho?

Você está tirando palavras da minha boca, mastigando e cuspindo de volta.

Certo então. Tchau, cara.

ROBERT, 26, WATERLOO

Hey, Rob. Você já brigou com o seu colega de apartamento por causa da bagunça?

Robert: Não. Só de brincadeira. Tipo, sabemos que, se alguém deu uma festa e fez uma zona, é responsabilidade da pessoa limpar. E geralmente o apartamento não fica bagunçado por mais de um dia.

Qual o pior estado em que o apartamento já ficou?

O cachorro cagou na casa uma vez e eu tive de limpar. Acho que não é a pior coisa, é? Nada de muito pior aconteceu na casa. Só limpeza de bagunça normal.

Vocês são bem organizados, acho que nada de muito ruim pode acontecer.

Não. Numa festa, talvez. Bebida, comida no chão. Só isso.

Aqui vai o teste definitivo de limpeza: quantos dias é OK usar a mesma cueca?

Um amigo disse uma vez que é OK usar a cueca quatro vezes: para frente, para trás, depois no avesso para frente e para trás. Mas só uso a mesma cueca um dia.

LEE, 35, IPSWICH

Com que frequência você limpa o apartamento?

Lee: Praticamente o tempo todo. Tenho um pouco de TOC e fico com vergonha se ele está sujo.

O que você acha de gente bagunceira?

Preguiçosos, na maioria das vezes. Costumo achar que eles não são muito inteligentes também. Não sei por que, parece que as duas coisas andam juntas. Pessoa preguiçosa, mente preguiçosa.

Quantos dias é normal usar a mesma cueca?

Acho que depende do que você está fazendo. Troco a minha todo dia, mas já usei a mesma cueca três ou quatro dias, porque, às vezes, você está numa posição onde não tem chance de trocar.

Com que frequência você come de um prato sujo?

Não como.

Nunca? Qual a coisa mais imunda que já aconteceu aqui?

Provavelmente, quando deixei uma xícara ou uma tigela embaixo da cama e cresceu um centímetro de mofo.

Bom trabalho. Você tem um monte de caveiras e coisas assim pelo apartamento. Por que isso?

Gosto de coisas sombrias, acho.

Você é meio gótico?

Sim, um pouco. Mas, muitas vezes, quando as pessoas normalmente veem símbolos de coisas ruins, você também pode enxergar isso como símbolos de força, porque isso separa o órgão mais vital do seu corpo do coração, que é o cérebro.

Pode crer, Lee.

LUKE, 33, CHELMSFORD

Com que frequência você limpa seu apartamento?

Luke: Uma ou duas vezes por semana.

Olha, isso é bem limpo. Qual a pior situação em que ele já ficou?

Não sei. Acho que quando voltei pra casa muito chapado, fui tomar banho e basicamente me caguei e vomitei ao mesmo tempo embaixo do chuveiro.

Isso é bem ruim mesmo. Você limpou tudo aquela noite mesmo?

Sim. Passei desinfetante e tudo, mas eu estava mal. Fiquei doente vários dias depois disso.

Valeu, Luke.

Tradução: Marina Schnoor