O Pierce Fulton Fez uma Mix pra Quebrar Caixinhas de Som

Pierce Fulton sabe montar uma seleção bem pop. O novinho de Vermont fez uma mix pro Smirnoff Sound Collective que é perfeita pra fazer um esquenta pro feriado. Nesse set de uma hora, Fulton incluiu várias músicas autorais e remixes feitos por ele, além do house progressivo potente do Cash Cash, 3LAU, Michael Calfan e outros DJs especializados em levantar o público. Como toda boa mix, tem lá seus momentos um pouco mais relax, mas que só servem pra recalibrar as energias.

Prepare-se pra quebrar suas caixinhas de som. É só dar o play aí em cima.

Videos by VICE

Tracklist:



1. Genius Of Time – Same Old Place (Shirts & Skins Remix)

2. Oliver Heldens – Bunnydance

3. PierceFulton – ID w/ Capital Cities – Safe & Sound (Acapella)

4. Cash Cash – Surrender (Pierce Fulton)

5. PierceFulton – In Reality

6. Dillon Francis + Sultan & Ned Shepard – When We Were Young feat. The Chain Gang of 1974 (Pierce Fulton Remix)

7. 3lau & Nom De Strip feat. Estelle – The Night

8. Savant – Killer

9. CID – She Wants The D

10. Michael Calfan – Treasured Soul (Kryder & Genairo Nvilla Remix)

11. Sleepy Tom & Gladiator – Cruise Control

12. Pierce Fulton – ID w/ Justice – D.A.N.C.E. (Acapella)

13. Pierce Fulton – Noon Gun

14. Ilan Bluestone – Lighthouse (Club Mix)

15. Jack Ü – Take Ü There (feat. Kieza) (Tchami Remix)

16. Tube & Berger – Set It Off (Kryder Remix)

17. Pierce Fulton – Kuaga (Lost Time)

Pierce Fulton está no Facebook // SoundCloud // Twitter