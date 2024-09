Esse antigo truque de composição pode ser a real razão pela qual você está obcecado por Pokémon Go

De acordo com a Fortune, o Pokémon Go foi instalado em mais de 5% dos aparelhos Android dos Estados Unidos só em sua primeira semana de existência, então há uma boa chance que você já tenha ouvido falar do aplicativo que está dando o que falar no Twitter. Mas o que você pode não ter lido em nenhum dos vários artigos sobre o assunto que apareceram na sua timeline é como a música acrescenta o potencial de vício de Pokémon Go. Se você nunca reparou nas trilhas dos jogos, você pode procurá-las em alguma plataforma como o Spotify, em que o streaming de vários álbuns da trilha de Pokémon aumentaram mais de 360% desde que Pokémon Go foi lançado.

A trilha do novo jogo foi toda feita pelo compositor japonês Junichi Masuda, que foi contratado para supervisionar e criar as faixas de cada jogo Pokémon desde que a série foi lançada pela primeira vez, no Game Boy, em 1996. Mas o que na Pokémusic de Masuda cria um ambiente tão perfeito para a aventura épica da qual o mundo não se cansa? Num vídeo recente no canal Ongaku Concept, o apresentador Joshua Taipale sugere que é tudo um resultado de um método chamado empréstimo modal, usado por Masua em suas composições.

Videos by VICE

Para colocar em termos simples, empréstimo modal é um método de “empréstimo” de acordes de um outro tom relativo sem abandonar a tonalidade original de uma nota. Fazendo isso, o compositor pode ir além da escala normal que se aplica a um tom específico, como, por exemplo, Fá maior, usando do tom relativo menor da escala (F menor), que tem uma tonalidade similar. Isso, muitas vezes, pode evocar uma emoção mais poderosa em uma cadência musical.



A técnica é útil em muitos gêneros, e, como Taipale explica no vídeo, seu uso pode gerar um sentimento imediatamente heroico e emocionante, especialmente quando misturados à natureza cinematográfica dos sons orquestrais. Esse é certamente o caso na música de Pokémon Go, que é cheia de sons, cordas, empréstimos modais, e muitos sintetizadores que ajudam a fornecer um toque especial à sua busca.

Confira mais no vídeo abaixo, e boa caça.



Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.