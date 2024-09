Polaroids de Robert Mapplethorpe dos anos 70 que encontrámos nos arquivos

Nestes últimos dias, a imprensa portuguesa anda desenfreada à procura de respostas – entre as várias suposições que já circulam por aí – para a demissão de João Ribas como director do Museu da Fundação Serralves, imediatamente após ter sido o curador responsável pela exposição de fotografias de Robert Mapplethorpe, patente desde quinta-feira, 20 de Setembro e que pode ser vista até 6 de Janeiro de 2019.

Não se sabe com certeza absoluta o motivo da demissão, não só porque Ribas ainda não se pronunciou, como também porque todas as suposições avançadas até agora – que a Fundação terá censurado 20 das obras que, apesar de terem sido pagas, acabaram por não integrar a exposição; um desacordo sobre a separação das obras de cariz sexual mais explícito numa sala reservada a maiores de 18, que Serralves impôs ao curador contra a sua vontade; ou um clima de tensões interno desde a entrada de Ana Pinho como presidente – foram todas negadas pela própria Fundação.

Videos by VICE

De acordo com Isabel Pires de Lima, que falou com o Expresso em nome da administração de Serralves, não terá havido censura, porque foi o próprio curador quem decidiu retirar as tais 20 obras da exposição, não existem atritos internos entre ele e a presidente e, quanto à sala de acesso restrito para as fotografias mais arrojadas, a existência da mesma teria sido decidida desde a primeira instância até porque, segundo garante Isabel, assim o fazem vários outros museus com o trabalho de Mapplethorpe.

Untitled (Self-Portrait), c. 1972

Enquanto anda tudo a tentar averiguar a verdade no meio de tanto diz-que-disse e diz-que-não-disse, fomos espreitar aos nossos arquivos internacionais e encontrámos esta selecção de polaroids de Mapplethorpe, publicadas na edição “The Fashion Issue 2014” da versão impressa da VICE USA. Com as suas fotografias de nus e temática sadomasoquista, desde os anos 70 que o artista causa furor e choca os mais conservadores – portanto, parece ser apenas o ciclo natural das coisas que, ainda hoje, a sua arte dê azo a polémicas deste calibre.



Da nossa parte, aqui abaixo podes ver tudo o que temos para te mostrar, sem qualquer tipo de restrição, censura ou salas para maiores de 18 (até porque nos parece que não é para tanto).

Untitled (Bondage), c. 1973



Untitled, 1973



Untitled (Jay Johnson), 1970



Untitled (Self-Portrait), 1972



Untitled, c. 1974



Untitled (Bondage), 1974



Untitled, c. 1973



Untitled, c. 1972





Polaroids © The Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission of Art + Commerce



Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.