Um político sueco defende que toda a gente devia fazer uma pausa para sexo a meio do dia

De acordo com o jornal sueco The Local, Per-Erik Muskos, vereador numa pequena cidade da Suécia, propôs esta semana que fosse permitido a todos os trabalhadores do país tirarem uma hora durante o dia, paga, para irem a casa praticar sexo. “Trata-se de proporcionar às pessoas formas de melhorarem as suas relações. Há muitos estudos que comprovam que o sexo é saudável”, terá justificado Muskos, em declarações à AFP.

E não está errado. Está provado que o sexo tem efeitos benéficos na pressão sanguínea, no sono, na prevenção de constipações e até no tratamento de soluços. Mas Muskos acredita que estas pausas podem também ser um enorme benefício para a saúde mental e melhorar a ligação entre o casal, bem como para aqueles ainda solteiros.

Claro que Muskos é apenas um vereador de Övertorneå, uma cidade com dois mil habitantes no Norte da Suécia, pelo que, dificilmente, a sua proposta se transformará numa política de âmbito nacional do dia para a noite. E foi o próprio a assinalar que o seu seu plano não era propriamente à prova de bala. “Não podemos garantir que um trabalhador não aproveite para ir passear em vez de ir fazer sexo”, sublinha o político, que, no entanto, não deixa de acrescentar não ver qualquer motivo para que a proposta não seja aprovada.

Para o resto de nós, habitantes do Planeta que trabalhamos tanto que não há dia que não sujemos os teclados todos de vinagre balsâmico ao comermos as nossas saladinhas na secretária, isto parece ser o derradeiro luxo. No entanto, num país como a Suécia, onde os trabalhadores têm já uma qualidade de vida acima da média, pode não ser algo assim tão extraordinário.



Para começar, os suecos trabalham menos horas que muita gente em vários países, uma média de 1.612 horas em 2015, comparadas, por exemplo, com as 1.790 nos Estados Unidos da América [ou as 1.868 em Portugal, segundo dados da OCDE, divulgados em Julho de 2016]. No país nórdico, os trabalhadores gozam ainda de 480 dias de licença de maternidade pagos, que podem ser repartidos entre os dois elementos do casal [em Portugal é de 150 dias para as mães, 15 dias para os pais e há, depois, uma série de nuances]. E, apesar de uma série de pausas que os suecos podem tirar durante o dia para café e comida, o país tem discutido a possibilidade de reduzir o horário de trabalho diário para seis horas.

Resumindo e concluindo, no país que conseguiu montar uma linha de apoio para a própria nação, uma tarde de divertimento sexual patrocinada pelo Estado, não parece ser algo assim tão disparatado.

