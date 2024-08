A comemoração em frente à residência de Bolsonaro

Com 55% dos votos, Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito novo presidente do Brasil neste domingo (28). Como disse seu filho Eduardo, foi “o primeiro presidente do Brasil a ser eleito sem sair da casa”. Em frente ao condomínio onde o presidente eleito mora na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, eleitores se reuniram desde a tarde até a noite do domingo para acompanhar e então celebrar o resultado.

Fui até a frente do condomínio em que ele mora para cobrir mais uma vez o encontro de fãs. Também conversei com alguns deles. Saque abaixo.

O onipresente pixuleco de Lula. Foto: Ariel Subirá / VICE.

Luciano Botelo, 22 anos, estudante. Foto: Ariel Subirá / VICE.

“O caixote vermelho representa a queda do poder da esquerda. Meu principal questionamento para votar em Bolsonaro foi, além da segurança, a liberdade econômica que é necessária no país, sem uma intervenção tão grande do Estado. Com Bolsonaro acredito que vamos alcançar pelo menos um pouco dessa liberdade econômica que nos pauta.”

Foto: Ariel Subirá / VICE.

Foto: Ariel Subirá / VICE.

Grupo de amigos faz flexões de braços contando até “17”. Foto: Ariel Subirá / VICE.

Brasa Belt (esquerda), 67 anos , professora de música. Foto: Ariel Subirá / VICE.

“Ele gosta da gente, ele é meu vizinho, é uma pessoa boa de alma, de coração e a gente precisa nos estamos muito sofrido com o que esta acontecendo no Brasil. Os filhos nossos estão indo para fora do país e nossa terra é muito linda. E eu concordo sim com a proposta de governo dele. Ele vai fazer as coisas com calma, ele é um militar, é assim que nos conseguimos as coisas na minha época.”

O helicóptero da PM a cada 30 minutos sobrevoava o perímetro da concentração. Foto: Ariel Subirá / VICE.

Carlos Henrique (49), ajudante de caminhão.. Foto: Ariel Subirá / VICE.

“Bolsonaro é o cara porque eu tenho certeza que esse país chamado Brasil ama ele. E o que

ele diz, ele vai cumprir. Eu quero um Brasil bem melhor para todos nós, é o que estamos

precisando. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, orgulho de morar na cidade mais linda do mundo.

É Brasil e é Bolsonaro.”

Blusas R$30, bandeira R$20, Balão R$10. Foto: Ariel Subirá / VICE.

José Geraldo da Silva (58) montador de máquinas. Foto: Ariel Subirá / VICE.

Espetinho de carne R$ 10. Foto: Ariel Subirá / VICE.

19h10. Com 88% dos votos apurados, Bolsonaro com 55% dos votos. Foto: Ariel Subirá / VICE.

Fãs de Bolsonaro começam a comemorar.

Foto: Ariel Subirá / VICE.

Foto: Ariel Subirá / VICE.