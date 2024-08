Digamos que um cara muito distante de você acorda um dia com vontade de começar o próprio laboratório de drogas. Ele suborna um fazendeiro numa área remota, paga por um dos celeiros e se instala. Mas e depois?



Ele vai pra deep web, claro. É lá que todas as suas perguntas sobre fazer e vender drogas são respondidas. É o único lugar onde é totalmente normal perguntar: “Alguém pode me recomendar um tutorial passo a passo em vídeo pra fazer speed?”

“Dread” é uma plataforma da deep web onde qualquer um pode conseguir informação sobre as muitas partes chatas envolvidas em fabricar e vender drogas. Uma dúvida comum por lá: “se eu quiser mandar um envelope de aparência inocente, escrevo o endereço à mão ou é melhor imprimir uma etiqueta?”

Claro, é impossível saber quem está respondendo essas perguntas – pode ser um moleque de 12 anos tirando com a sua cara –, e isso torna a plataforma uma ferramenta com muitas pegadinhas.

Ainda assim, muita gente se informa por lá. A maioria das perguntas no fórum d/DrugManufacture do Dread é sobre máquinas que fazem comprimidos de ecstasy. Muitos querem saber como faz aquelas pílulas que têm duas camadas de cores diferentes. Não demora para variações da mesma resposta surgir: “Para fazer pílulas de duas cores, você precisa de uma prensa industrial de comprimidos. É uma prensa com dois moldes onde você coloca os pós de cor diferente, que aí são prensados ao mesmo tempo”, diz um membro do fórum. Isso, claro, gera a próxima pergunta lógica: como conseguir uma máquina dessas?

Screenshot do d/DrugManufacture, com anúncios de traficantes à direita.

Daí a coisa vai se desenrolando de modo meio esquisito. Dá pra imaginar que encomendar uma prensa de pílulas na internet pra ser entregue na sua casa pode chamar a atenção das autoridades. Mas os subfórum no Dread fornecem respostas pouco claras. “Não compre dos EUA”, por exemplo.

Algum tempo atrás, o Reddit era o lugar para falar de drogas na internet normal. Mas desde o começo do ano, falar sobre comprar drogas no site foi proibido, então a comunidade passou para a deep web, onde ninguém dá a mínima sobre o que você fala. Essa transição trouxe algumas mudanças, especialmente ao tratarmos de privacidade. Toda informação compartilhada é criptografada várias vezes antes de ser mandada para os servidores do site. Mecanismos de busca não mostram mais respostas nas threads, e o fórum tem configurações de privacidade de dois passos. Se essas configurações precisam ser mudadas, uma mensagem aparece na tela alertando o usuário: “Tenha cuidado, sua identidade pode ser exposta”.

O Dread proibiu compartilhar informações pessoais, segundo uma postagem fixada no topo do d/DrugManufacture. Outra regra: não conte a ninguém onde você consegue a matéria-prima para fazer qualquer droga que seja. Se essa informação vazar, a polícia pode rastrear os fornecedores, o que ia “foder com a vida de todo mundo”.

Depois de ler as regras do grupo, os usuários podem fazer quantas perguntas quiserem.

Mesmo podendo fazer praticamente qualquer pergunta quando se trata de fabricar, contrabandear e vender drogas, oferecer drogas em troca de dinheiro é proibido no Dread. Segundo os moderadores, o Dread é um fórum, não um mercado online.

No subgrupo d/DarkNetMarkets, você encontra avaliações de traficantes da deep web. Além disso, uma “superlista de vendedores” foi criada visando separar os vendedores confiáveis dos golpistas, enquanto detalha as horas de entrega dos traficantes e a qualidade das drogas que eles vendem.

Os vendedores não podem oferecer seus produtos na plataforma, mas não há regras contra fazer propaganda do seu negócio. The Psych Charm, por exemplo, tenta atrair usuários do site para uma página dele, onde ele também vende LSD. Ou Dutch Drugz, um traficante da Holanda que diz que envia drogas como 2C-B, DMT e quetamina para um laboratório antes, para assegurar a qualidade de seu produto, depois vende por “um preço módico”.

Esses anúncios apontam para uma nova tendência da internet. Dez anos atrás, todo traficante com uma presença online vendia num mercado central: o Silk Road. Esse primeiro criptomercado era tipo um Craiglist, mas para bens ilegais. Drogas, armas, passaportes, tudo era comprado e vendido através de um único criptomercado. Esses dias acabaram; agora há dezenas desses sites – como GammaGoblin, o maior varejista de LSD da deep web.

Ano passado, a polícia holandesa anunciou uma operação conjunta com outros países, que resultou no fechamento simultâneo de dois grandes criptomercados: o Hansa Market e o AlphaBay. Durante semanas, detetives secretamente tomaram o controle dos dois mercados digitais, acessando conversas que geralmente eram criptografadas. Alguns usuários que tinham encomendado drogas receberam uma visita surpresa da polícia, enquanto outros que encomendaram mais do que a quantidade para uso pessoal foram presos. As autoridades queriam que as pessoas soubessem que mesmo a deep web não garante sua proteção.

Mas no final das contas, o resultado da ofensiva da polícia foi que alguns adolescentes holandeses tomaram um susto, e os fundadores do Hansa Market e AlphaBay foram presos. Mas os criminosos online parece já ter esquecido o episódio: ainda tem muita gente comprando e vendendo drogas na deep web como se nada tivesse acontecido.

Aviso: Não recomendamos que você comece a fabricar suas próprias drogas, OK? Mesmo se já tiver juntado todos os conselhos relevantes de um fórum na deep web.

Matéria originalmente publicada na VICE Holanda.

