Por que gamers profissionais americanos estão recebendo empréstimos do governo

Se por acaso você estava num retiro no meio do mato sem celular desde o final de fevereiro, temos uma notícia: a economia está mais esculhambada que nunca. Dizer que o governo dos EUA está tentando remediar a situação seria bem generoso, mas um dos exemplos mais visíveis disso é o Paycheck Protection Program, chamado coloquialmente de empréstimos PPP. Esses empréstimos visam garantir que negócios continuem pagando seus funcionários mesmo se estão perdendo dinheiro, e vários tipos de empresas se inscreveram para receber o benefício – incluindo organizações de esports.

A United States Small Business Association, a agência que comanda o Paycheck Protection Program, define esses empréstimos como um “incentivo direto para pequenas empresas manterem seus trabalhadores na folha de pagamento”. Mesmo sendo necessário atender vários critérios para se qualificar para o programa, a definição de “pequenas empresas” tem sido um pouco frouxa na prática. O Los Angeles Lakers se inscreveu e recebeu mais de quatro milhões de dólares do programa, mesmo tendo devolvido o dinheiro. Enquanto esportes profissionais podem não voltar ao normal tão cedo, é difícil pensar no Lakers como uma pequena empresa.

Videos by VICE

A noção de que o dinheiro dos PPPs está sendo drenado por grandes negócios em vez canalizado para lojinhas familiares tem rendido uma reação negativa contra as empresas que os receberam. Essa informação está disponível para o público no site da Small Business Association, e as empresas que receberam empréstimos de mais de $150 mil são listadas por nome. Depois que usuários do Reddit descobriram que algumas organizações de esports como o Faze Clan receberam empréstimos de mais de $150 mil, o pessoal da internet ficou tão puto quanto com o caso do Lakers. Um vídeo do YouTube sobre a notícia, com mais de 200 mil visualizações, se chama “Faze Clan atinge um novo ponto baixo” e diz que o Faze Clan “se aproveitou” do programa. Outros que receberam empréstimos PPP incluem organizações de esports como Team Envy, Super League Gaming e Hard Carry Gaming, o nome legal do NRG Esports.

Pode parecer ridículo que uma organização de esports, que basicamente é um grupo de pessoas que joga videogame pra viver, tenha direito a um empréstimo PPP, mas essas empresas também foram afetadas pela queda na economia. Esports estão ganhando cada vez mais popularidade, mas não são tão bem estabelecidos quanto a NBA. O Team Envy, a organização dona da equipe de Overwatch Dallas Fuel, disse a Motherboard que eles usaram o empréstimo para pagar “custos fixos como salários”, já que suas finanças foram prejudicadas pela pandemia.

“O cancelamento de eventos ao vivo foi uma mudança significativa na estratégia de negócios para a Envy Gaming em 2020”, disse Greg Miller, gerente de relações-públicas da Envy Gaming Inc., por e-mail. “A organização tinha planejado realizar sete eventos de vários dias em arenas no norte do Texas, mas só conseguiu realizar um deles antes das competições de esport passarem totalmente para a internet.”

A Motherboard abordou o Faze Clan, Super League Gaming e Hard Carry Gaming pedindo comentários sobre os empréstimos PPP. O Faze Clan não quis comentar. A Super League e Hard Carry Gaming não responderam nossos pedidos de comentário.

Que esports sejam dependentes de eventos ao vivo para gerar renda não deveria ser surpresa – a NBA também ganha dinheiro com merchandising e venda de ingressos. Mesmo que os esports tenham continuado a acontecer online, diferente de esportes tradicionais, esses eventos não têm uma barreira monetária para entrar. O League Summer Showdown de Overwatch deveria ser um grande evento ao vivo, em vez disso foi transmitido pelo canal do YouTube da liga. Considerando que a situação financeira dos esports é mais precária que a de esportes tradicionais, a ideia de organizações donas de equipes da liga de Overwatch recebendo empréstimos PPP parece muito mais razoável que o Lakers receber.

A pandemia global de coronavírus afetou indústrias de maneiras que podem não ser tão óbvias imediatamente. Os problemas para a indústria de restaurantes eram claros desde o começo; estúdios de tatuagem podem ter os mesmos problemas que restaurantes em se tratando do vírus, mas não eram vítima tão óbvias na cabeça das pessoas. Agora você pode colocar os esports na mesma lista.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.