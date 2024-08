Por que o BTS foi banido da televisão japonesa

A boyband BTS teve muitas primeiras vezes nesse ano. Eles foram o primeiro grupo de k-pop a ganhar um Billboard Music Award, o primeiro grupo de k-pop a esgotar um show em uma arena norte-americana, o primeiro grupo de k-pop convidado a falar na ONU, e eles quebraram o recorde da Taylor Swift de maior estreia de um clipe com o single “Idol”. Também teve a vez em que eles roubaram corações durante o campeonato de danças do Fortnite no The Tonight Show With Jimmy Fallon. Mais recentemente, porém, eles foram o primeiro grupo de k-pop a ser banido de se apresentar num canal de TV japonês, depois de serem retirados do principal programa musical da TV Asahi, Music Station.

“Vimos as notícias de que uma camiseta usada por um dos membros causou furor e depois de perguntar à gravadora deles sobre isso, tomamos a decisão de adiar sua apresentação no nosso programa no dia 9 de novembro”, disse a TV Asahi em seu site. De acordo com a CNN, a camisa continha a frase “PATRIOTISMO NOSSA HISTÓRIA LIBERTAÇÃO DA COREIA” várias vezes, ao lado do que parece ser uma nuvem de cogumelo sobre a cidade japonesa de Nagasaki. Ainda há muita tensão entre os dois países, já que o Japão colonizou a península coreana até sua derrota pelos aliados na Segunda Guerra Mundial.

Noticiários locais informaram que a suposta camiseta foi usada por Jimin em um episódio do reality show do grupo, BTS: Bon Voyage, em 2017, mas a foto acabou ressurgindo. Desde então, a camiseta já esgotou. A rede de TV se desculpou com os fãs por cancelar o show da banda, mas não houve menção de cancelar a parte japonesa de sua turnê, que começa em 13 de novembro.

